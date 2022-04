Futbolista del Boca Junior en Argentina acusado de atropellar a su exesposa y escaparse

Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El futbolista de Boca Juniors Eduardo Salvio, con pasado en la selección argentina, Benfica, Atlético de Madrid y Lanús, fue acusado este jueves de haber atropellado y abandonado a su exesposa y madre de sus dos hijos.



En vídeos difundidos por la prensa local se ve a una mujer parada al lado de un auto manejado por el jugador que está detenido en el carril central de una avenida de Buenos Aires.

El vehículo luego se mueve hacia adelante y hacia atrás arrastrando a la mujer y después se aleja de la escena dando marcha atrás.



La mujer, que estuvo casada once años con el futbolista -se divorciaron en diciembre de 2020-, denunció penalmente a Salvio por violencia de género.



Según la prensa local, el exjugador de la selección argentina se encontraba con otra mujer en el vehículo.



Varios horas más tarde, Mariano Cúneo Libarona, abogado de Salvio, aseguró que su defendido “se estaba presentando” ante la Justicia para “acreditar su inocencia”.



“Hay advertencias, ellos tomaron cautela, diciendo 'vámonos', 'alejémonos', y apareció esta chica que no estaba invitada al lugar, lo fue siguiendo, lo fue buscando. Lleva muchos testigos, videos y pruebas que van a acreditar su inocencia. Es un hecho que va a quedar en claro, no es culpable absolutamente de nada”, sostuvo en diálogo con el canal TyC Sports.



“Las autoridades del club (Boca Juniors) tienen que saber que tienen un caballero de jugador y no un violento. La denunciante goza de bastante confusión, omisiones y contradicciones en su relato”, añadió.



Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dijo en diálogo con el canal Crónica que alrededor de la una y media de la madrugada de este jueves fueron convocados a una dependencia policial para examinar a la mujer.



“Presentaba un traumatismo en uno de sus miembros inferiores. De acuerdo al examen que realizó el médico no fue trasladada y quedó en dependencia policial”, precisó.

Formalmente, Salvio es investigado por "lesiones en contexto de violencia de género".



El volante ofensivo, que también jugó en Lanús, Benfica y Atlético de Madrid, es una de las figuras de Boca Juniors, que este domingo jugará ante Lanús y que también disputa la Copa Libertadores.