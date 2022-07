Futbolista nicaragüense Byron Bonilla saca bandera de Nicaragua al ganar partido con cartaginés

Unafut aclaró que fue un “malentendido” y una “mala interpretación” del comisario

El futbolista nicaragüense y jugador del Club Sport Cartaginés en Costa Rica, Byron Bonilla, denunció que UNAFUT intentó impedir el ingreso de la bandera nicaragüense en la celebración del Club Sport, el cual se proclamó campeón del Torneo de Clausura 2022 tras imponerse en la gran final a Liga Deportiva Alajuelense.

En una entrevista a medios locales, Bonilla explicó que funcionarios de Unafut le informaron que no podía ingresar la bandera nicaragüense. Sin embargo, Unafut aclaró lo ocurrido y aseguró que fue un “malentendido” y una “mala interpretación” del comisario.

“Que me multen, que me hagan lo que quieran, ni me interesa. Orgulloso de vestir las dos camisas azules y blanco más lindas” dijo Bonilla a los medios.

Agrega “andaba la bandera, pero entrando me dijeron que no podía meterla, no sé por qué, pero la verdad no me importa si me iba a multar que haga lo que quieran la verdad, no me interesa lo que vaya a pasar porque somos campeones, soy representante de Nicaragua donde estoy Nicaragua es campeona también, estoy muy orgulloso de decirlo azul y blanco”.

El jugador nicaragüense expresó que la fiesta pertenece al pueblo de Cartago, y dio gracias a Dios por permitirle ser parte de esa celebración “Cartago se lo merece, gracias a Dios se nos dio, yo pensé que iba a ser muy difícil pero no imposible poder superar los obstáculos yo dije hoy se rompe esto porque el pueblo de Cartago se lo merece gracias a Dios me tocó ser parte de esto”

“Con respecto a la bandera de Nicaragua de Byron Bonilla fue un malentendido, el comisario malinterpretó el término mantas en premiación, no banderas, las cuales son permitidas y no requieren sanción después de una modificación hecha a años atrás”, explicó la organización.

Según Unafut se corrigió al comisario y se permitió entrar sin problema “entendemos el significado de la patria para los jugadores extranjeros y lo respetamos. Además, en ningún momento el comisario lo amenazó cómo se dice en la entrevista, él simplemente le informó de buena manera”.

Este es el tercer cetro que levante Byron como profesional, tras el ganado con el Saprissa en el 2020 y la Liga Concacaf, igualmente con los tibaseños pero en el 2019.