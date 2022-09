Jesse Rodríguez dice no pensar en el "Gallo" Estrada ni en el "Chocolatito"

Jesse explicó que pretende establecerse como campeón supermosca, pero va paso por paso, con la mente en la pelea siguiente y nada más

El estadounidense Jesse Rodríguez, campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró este jueves a Efe que no piensa en el mexicano Juan Francisco Estrada ni en el nicaragüense Román González porque su mente está en la pelea del próximo sábado.



"Estoy concentrado únicamente en mi siguiente pelea, en dos días; será un combate difícil contra un rival que quiere mi título", señaló el púgil de 22 años, quien cruzará guantes en Las Vegas con el mexicano Israel González.



El pasado 5 de febrero, Rodríguez venció al mexicano Carlos Cuadras y se convirtió en monarca de las 115 libras del CMB, título que defendió con un contundente triunfo el 25 de junio ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.



Este sábado el peleador, con 16 victorias en igual número de pleitos, 11 por nocaut, expondrá su cinturón ante González, en un duelo en el que sale como favorito, aunque, según dijo, no se confía.



"Es un duro rival, llegará hambriento de triunfos, pero me he preparado bien y espero salir adelante", aseveró, al referirse a su oponente, de 25 años, con 28 triunfos, 11 por la vía rápida, cuatro derrotas y un empate.





Rodríguez se enfrentará a González en la cartelera que protagonizarán en Las Vegas el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazako Guennadiy Golovkin, en la que estarán en juego los cinturones del peso supermedio que ostenta Álvarez.



"Será un gran escaparate para mostrarme", dijo Jesse, que de ganar este sábado será el principal candidato al título de revelación del boxeo en 2023 por sus tres triunfos.



"Espero ganar ya después veremos con mi equipo qué viene para el 2023", observó.



La división de las 115 libras tendrá en diciembre próximo el esperado combate entre el mexicano "Gallo" Estrada y el nicaragüense "Chocolatito" González, que se han enfrentado dos veces, con una victoria por bando.



El ganador será candidato a disputar el próximo año el título mundial del CMB, que ahora posee Jesse Rodríguez.