Barcelona sufre para llegar líder al clásico

El Barcelona y el Real Madrid, los dos grandes acorazados del fútbol español se presentarán al clásico en el coliseo blanco empatados en cabeza el próximo domingo

El Barcelona solventó con notables apuros la visita del Celta al Spotify Camp Nou con un triunfo por 1-0 en un partido en el que fue de más a menos y llegará como líder de LaLiga Santander al clásico del próximo domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



Los dos grandes acorazados del fútbol español se presentarán en el coliseo blanco empatados en cabeza, destacados, con el conjunto de Xavi Hernández por delante gracias a la diferencia de goles y con una racha de siete triunfos consecutivos.



Tan solo han dejado escapar una victoria en este tramo inicial del campeonato. El Barcelona pinchó en su estreno ante el Rayo Vallecano (0-0) y el Real Madrid en la séptima jornada frente a Osasuna (1-1). Los clásicos siempre son clásicos, pero este vuelve a tener la trascendencia de su situación en la cima de la tabla.



Para llegar como líder, al Barcelona le costó deshacerse al Celta, que de nuevo no pudo contar en el banquillo con el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, quien se encuentra en su país por motivos personales.

Su buena puesta en escena, frenada de inicio por dos intervenciones del meta argentino Agustín Marchesín a disparos del brasileño Raphinha y de Ferran Torres, le reportó el tanto de Pedri González a los 17 minutos, al aprovechar un despeje deficiente de Unai Núñez.



El Celta, que no tiró ni una vez a puerta en todo el primer tiempo, volvió con otra actitud de los vestuarios y puso en tremendos problemas al Barcelona, tanto que merodeó el empate en varias aproximaciones notablemente claras que no acertó a transformar, principalmente dos de Óscar Rodríguez.



Fue muy superior en el segundo capítulo el conjunto gallego ante un equipo azulgrana desaparecido en ataque y sufridor atrás. Iago Aspas tuvo la última gran oportunidad ante Marc André Ter Stegen. El meta alemán fue de nuevo salvador con su bota. Agonía hasta el final, pero líder. El Barça de Xavi llegará con esa vitola al Bernabéu aunque con muchas dudas en su juego, expuestas también con sus derrotas en la 'Champions' en Múnich y el Milán, que debe remediar también antes frente al Inter en otro choque trascendental.



Tras ocho jornadas la lucha por Europa está tremenda. Mientras que el Athletic confirma su candidatura a regresar a la competición continental, el Atlético de Madrid, ya está en zona 'Champions' y el Betis, pese a empatar a cero en Valladolid, y la Real Sociedad, vencedor del Villarreal por 1-0, anuncian pelea.



Un punto separa a estos cuatro equipos con los resultados del fin de semana. Empieza a alejarse más de lo debido el Villarreal, que no sale del atasco que le persigue ya durante cuatro jornadas, y el Sevilla, otro aspirante, ha caído a zona de descenso tras empatar con el Athletic en el estreno de Jorge Sampaoli tras reemplazar a Julen Lopetegui.



El Betis del chileno Manuel Pellegrini no pudo regresar del José Zorrilla con los tres puntos. Al menos evitó la derrota ante el Valladolid en un partido en el que jugó en inferioridad desde el minuto 38 por la expulsión del argentino Germán Pezzella por una acción con Óscar Plano.



Brais Méndez, que llegó esta temporada procedente del Celta, es uno de los jugadores más en forma de LaLiga. El internacional rubricó el triunfo de la Real Sociedad ante el Villarreal (1-0) y el equipo vasco pudo festejar el partido 2.500 de su historia en la Primera división española.



El conjunto de Imanol Alguacil encontró el premio a su insistencia a los 33 minutos al rematar un centro medido de Mikel Merino y luego supo mantener la iniciativa en el marcador pese a las intentonas de los hombres de Unai Emery, sobre todo de José Luis Morales, que rozó el empate en un par de ocasiones.



También acumula cuatro partidos seguidos sin ganar el Espanyol, al que se le escapó el triunfo en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz (2-2) en un partido vibrante que estuvo a punto de llevarse en los instantes finales el conjunto andaluz, necesitado de la victoria para escapar de la zona roja.



Joselu Mato firmó la remontada espanyolista con un doblete (m.51 y 67) al tanto de Víctor Chust antes del descanso (m.41), pero entre la fe del uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino y el olfato de Lucas Pérez, que había reemplazado a Álvaro Negredo el equipo de Sergio González pudo igualar el encuentro (m.78).



Incluso el Cádiz, que se lanzó hacia el área del Espanyol en busca del triunfo, lo tuvo en su mano en la prolongación, pero el larguero abortó un magnífico lanzamiento de falta de Lucas Pérez. El punto acabó sabiendo a poco a los dos equipos ante las alternativas y las opciones que tuvieron.