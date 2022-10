Chocolatito anuncia su retiro del boxeo y no le importa cómo lo recuerden

El boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González dice que espera hacer un máximo de tres peleas tras reconocer que desea ser recordado “como la gente quiera”

El boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González anunció su posible retiro después de tres “peleítas más” tras asegurar que su negocio de bienes raíces está prosperando y admitió que cuando deje el cuadrilátero le gustaría ser recordado “como la gente quiera”.

En una entrevista brindada a Lalos Boxing, el pugilista, de 35 años, reconoció que su retiro podría estar cada vez más cerca.

“Que me recuerden como quieran, Dios me ha dado una bendición, un don y lo disfruto con mi público y con mi familia y sé que es una carrera muy difícil”, dijo González mientras alentaba a jóvenes que inician la carrera boxística.

Asimismo, Chocolatito señaló que está interesado en ganar su próxima pelea el 3 de diciembre cuando se enfrente a Juan Francisco “Gallo” Estrada en una pelea de trilogía por el peso supermosca.

“Me estoy preparando super bien, pidiéndole a Dios que todo salga de acuerdo con lo que nosotros queremos. Estamos super contentos porque Dios nos ha ayudado a salir bien en el campamento y estamos súper bien”, dijo Chocolatito desde el campamento donde realiza su entrenamiento en Coachella, California.

“Estamos haciendo buen trabajo para el día de la pelea”, señaló que no saben los resultados hasta el día del enfrentamiento, pero se concentran en entrenar fuerte para “darle una excelente pelea al público”, afirmó el atleta.

Al ser consultado si desea subir de las 115 libras dijo que por ahora no está interesado en subir de división. “Ahorita no tengo pensado subir de peso, me mantengo en 115, Dios me ha dado la bendición de ganar mi cuarto título y todo a su debido momento'', declaró González.

Chocolatito también recordó que a los quince años fue bautizado por el triple campeón nicaragüense Alexis Arguello, quien se permitió llamar a su padre Chocolatón y por ser su hijo lo llamó Chocolatito.