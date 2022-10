Xavi: "Valverde es un ejemplo; en Barcelona hizo un trabajo excelente"

El técnico barcelonista Xavi Hernández expresó que Valverde es un gran entrenador, espectacular, sin estridencias y con una imagen intachable

El técnico barcelonista Xavi Hernández alabó este sábado la trayectoria de Ernesto Valverde al frente del club catalán y lo calificó de "un ejemplo, una persona extraordinaria" que en Barcelona hizo "un trabajo excelente".



Así lo comentó Xavi en la víspera de la visita del Athlétic de Valverde al Spotify Camp Nou: "Valoramos mucho a Valverde. Como entrenador me parece un gran entrenador, espectacular, sin estridencias, con una imagen intachable. Es un ejemplo, un persona extraordinaria. Eso es Valverde para el mundo del fútbol".



Preguntado sobre si ve en la dupla Gavi-Pedri similitudes a la que formaron él mismo con Andrés Iniesta en el club azulgrana, Xavi dijo que "se asemejan" a lo que él e Iniesta jugaba, pero que no hay que comparar nada, aunque las situaciones se puedan parecer: "Tienen un futuro y un presente extraordinario, son garantía de éxito".



Xavi prevé ante el Athlétic un partido "muy difícil" frente a un rival invicto en el campeonato. "Es un equipo muy intenso, muy agresivo en la recuperación y en la presión. Valverde es un entrenador ofensivo y nos apretarán", dijo el técnico del Barcelona, que no prevé un partido similar al del Villarreal.

Leer más: 3-0. Un doblete de Lewandowski y un gol de Ansu Fati dan ventaja al Barcelona

En cualquier caso y pese al 3-0, el entrenador azulgrana no repetirá el mismo once. "Haré cambios, porque entiendo que hay fatiga y cansancio. En algunos casos me gustaría dar continuidad, pero hay que priorizar que el equipo esté al cien por cien", dijo.



Habló sobre Ousmane Dembélé, a quien le pide que intente siempre el desborde por la banda, siempre en campo contrario, aunque eso suponga perder posesiones, y también del holandés Frenkie de Jong, que se lució como pivote en el puesto de Sergio Busquets.



"Por su potencial, siempre he dicho que lo veo más de interior, porque es muy bueno en defensa, pero aún es mejor en ataque, donde puede ser diferencial. Como hombre libre hizo un partido ante Villarreal, pero lo importante es que juegue de cara, así será importante juegue donde juegue", opinó.



Confirmó que uno de los jugadores a los que más cuesta reservar es Pedri González, a quien calificó como "esencial" en el esquema del equipo. "Es difícil darle descanso, pero lo intentaremos", dijo.

También se refirió al papel de Marcos Alonso como central y a campo abierto, como ocurrió ante el Villarreal, partido en el que hizo pareja con Jules Kounde.



"El perfil físico es importante, es rápido, zurdo y elige muy bien la salida de balón. Además es muy atento en la linea defensiva. Ha rendido muy bien y está jugando muy bien", indicó.



A quien le gustaría darle más minutos es al joven cántabro Pablo Torre. "El otro día (ante el Villarreal) quería darle unos minutos, pero hice los cambios obligado. Estoy contento con él, pero hay competencia. La situación es difícil para él, pero está entrenando muy bien y seguro que llega su momento", afirmó.



Xavi se refirió a Gerard Piqué, que fue recibido con pitos en el Camp Nou cuando salió al campo el jueves, pero que después fue premiad con aplausos en una división de opiniones entre los aficionados.





"Está bien, contento y haciendo piña. Está tirando del grupo y los diez minutos que jugó, estuvo muy bien", dijo Xavi, quien también hablo sobre otro central: Iñigo Martínez, que siempre se ha asociado como un futurible para el Barcelona.



"El Athlétic tiene grandes centrales, cómo él, Yeray.... Iñigo es internacional, tiene buen juego aéreo y una buena salida. Tiene un perfil muy bueno, pero no solo es él, es todo el Athlétic", opinó.



El técnico del Barcelona, preguntado a cuánto se parece el Barcelona actual al equipo ideal que imagina, recordó que esta temporada el Barça ha competido contra todos los equipos, incluso cuando el resultado no ha sido favorable. "Nos vamos acercando a lo que queremos, la perfección no existe, pero tenemos que acercarnos", insistió.