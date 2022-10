Luis Suárez va por otro título con Nacional y da nuevas señales de salida

"Nosotros lo afrontamos como si no hubiese otra posibilidad", aseguró el delantero

Conquistar este domingo su tercer Campeonato Uruguayo con Nacional es el gran anhelo de Luis Suárez, quien este jueves participó de una conferencia de prensa en la que dio nuevas señales de salida.

"Nosotros lo afrontamos como si no hubiese otra posibilidad", aseguró el delantero al ser consultado sobre el encuentro que su equipo disputará en el estadio Centenario ante Liverpool.

Allí, al Tricolor le bastará con una victoria para consagrarse como el mejor de la temporada 2022, mientras que su rival tendrá que ganar para poder estirar la definición a dos encuentros más.

De acuerdo con esto, 'el Pistolero' dijo que ganar en el primer partido y alzar la copa sería "cerrar de la mejor manera posible" lo que fue su paso por el equipo en el que comenzó su carrera profesional en 2005 y al que retornó en julio de este año.

Por otra parte, Suárez repasó las sensaciones que le quedaron luego del encuentro que disputó el pasado fin de semana frente al Danubio en el estadio Gran Parque Central.

"La verdad que lo disfruté y lo viví como si hubiese sido el último en el Parque", dijo el atacante, quien deberá volver a jugar allí si el Nacional cae frente al Liverpool y debe disputar otros dos partidos.

Y añadió: "El retirarme como me retiré del partido fue muy emocionante, fue increíble. En los meses que estuve acá el cariño de la gente ha sido espectacular. Creo que no me puedo quejar para nada, al contrario, demasiado agradecido por el trato que han tenido hacia mí, hacia el equipo y hacia mi familia".

Este domingo, Nacional se impuso ante Danubio por 2-0 con un tanto del número 9 a los 44 minutos.

Finalmente, el goleador histórico de la selección uruguaya remarcó que el mensaje que trató de dar desde que retornó a su país: erradicar la violencia en el deporte.

"Que el fútbol uruguayo crezca, que se lo vea de otra manera, porque la realidad es que el fútbol uruguayo está muy lejos de los otros de competencia por la imagen que damos a veces, porque se suspenden partidos, porque hay veces que no se confirman los calendarios. Tenemos que tener un orden en este aspecto", concluyó.