Catar prohíbe la cerveza en los estadios

Catar ha prohibido la venta de cerveza en los estadios y en el perímetro alrededor de estos y solo permitirá la venta de alcohol en las 'fan zones' y los puntos con licencia, como determinados hoteles.

La FIFA había acordado con Catar, país que no permite la venta libre de alcohol, que en los estadios también se podría beber cerveza, decisión que ha sido revocada a apenas dos días de que comience la Copa del Mundo 2022.

Queda por ver cómo se resiente el patrocinio que la Copa del Mundo tenía con Budweiser, distribuidor oficial de cerveza durante el torneo y que ahora solo podrá vender su versión sin alcohol en los estadios.

La respuesta, hasta el momento, de Budweiser, ha sido publicar un tweet con el siguiente mensaje: "Bueno, esto es incómodo".

It looks like ⁦@Budweiser⁩ has deleted a tweet commenting on Qatar’s decision to ban the sale of beer at all ⁦@FIFAWorldCupQTR⁩ matches, breaking a promise it gave in order to stage the tournament, & impacting Bud’s contract with ⁦@FIFAcom⁩. pic.twitter.com/skL4g6dFlJ