Costa Rica se aferra al tablón japonés para seguir en Qatar

Este domingo, los ticos tendrán la complicada misión de superar a Shuichi Gonda, que con sus paradas fue uno de los grandes artífices del triunfo sobre Alemania

La Costa Rica de Keylor Navas, que cayó duramente ante España -goleada, por 7-0 por el equipo de Luis Enrique- en su primer partido del Mundial de fútbol de Qatar, se enfrenta a Japón este domingo con la esperanza de batir a los nipones para mantenerse viva en el campeonato.



La selección que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez buscará con ansias, después de haber sufrido la derrota más amplia en un Mundial, un giro radical en su suerte ante los 'samurais azules', que llegan muy optimistas al partido -en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan- después de protagonizar el miércoles una de las sorpresas del torneo, al derrotar a la tetracampeona Alemania.



Dos goles en el tramo final del partido de dos futbolistas que juegan en la Bundesliga, Ritsu Doan -que juega en el Friburgo- y Takuma Asano -que lo hace en el Bochum- le dieron la vuelta a un encuentro en el que la 'Mannschaft' se había adelantado gracias a un tanto de penalti de Ilkan Gündogan, una de las estrellas del Manchester City inglés.



Japón, que podría optar incluso a la clasificación directa este domingo, supondrá un complicado obstáculo para los 'ticos', que han tenido que trabajar duro en el ámbito psicológico para reponerse de un partido, el del pasado miércoles, en el que España -que en la primera media hora ya dominaba por tres a cero- agujereó en siete ocasiones la portería defendida por el tres veces ganador de la 'Champions' con el Real Madrid.

Lo único positivo, en el plano estadístico, del partido del Al Thumama fueron los récords de precocidad de la gran promesa tica, Jewison Bennette -que con 18 años y 161 días se convirtió en el más joven debutante con Costa Rica en un Mundial-; y el de longevidad de Bryan Ruiz, que afronta su último baile en Qatar 2022 y que saltó a la cancha en la segunda parte, en sustitución del anterior. A los 37 años y 97 días.



'La Sele' debe aferrarse a la idea de que Arabia Saudí, Irán y el propio Japón han protagonizado sorpresas en el torneo. Y tampoco sería un milagro absoluto ganarles a los 'samurais azules', que hace cuatro años, en Rusia, cayeron en octavos y que marcarían un hito si logran dos victorias seguidas en un arranque de un Mundial. En el que llevan siete comperecencias seguidas; desde Francia'98.



Sin embargo, Costa Rica, que cerró su grupo en el Mundial de Rusia, nunca le ganó a Japón en sus cuatro enfrentamientos previos; ninguno en un gran evento, con tres triunfos para los asiáticos, el último de ellos en Osaka, hace cuatro años (3-0).



Este domingo, los ticos tendrán la complicada misión de superar a Shuichi Gonda, que con sus paradas fue uno de los grandes artífices del triunfo sobre Alemania en el equipo que capitanea Maya Yoshida, que alcanzará su internacionalidad número 125; y en el que Yuto Nagatomo, su jugador más veterano (36 años), que el miércoles festejó su partido 140 con el triunfo sobre la tetracampeona.



Hajime Moriyashu, seleccionador cuenta las bajas de Sakai y de Tomiyasu -que reemplazó al anterior ante Alemania-, por lo que parece que el lateral derecho lo ocupará Yamane



Take Kubo, mediapunta de la Real Sociedad, que participó en la primera parte del partido contra Alemania, que apunta al 'once', consideró que el 0-7 encajado por Costa Rica ante España fue un "accidente".



"No es algo que suceda dos o tres veces", comentó Kubo, minimizando el flojo encuentro de Costa Rica, que está obligada a reaccionar.



- Alineaciones probables:



Japón: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; y Asano.



Costa Rica: Keylor Navas; Waston, Calvo, Duarte, Bryan Oviedo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges; Bennette, Fuller; Joel Campbell y Contreras.



Arbitro: Michael Oliver (ING).



Estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan.



Hora: 13.00 (las 10.00 horas GMT).