Pelé desea suerte a la selección brasileña desde el hospital

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde el pasado martes, deseó suerte a la selección brasileña en su partido de este lunes de los octavos de final del Mundial de Qatar.

La selección brasileña juega este lunes contra Corea del Sur, en partido correspondiente a los octavos de final de Qatar 2022.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55

Pelé está en tratamiento por un cáncer de colon y fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, según informaciones divulgadas por el hospital de Sao Paulo donde está internado.

Al ser hospitalizado, Pelé presentaba una infección respiratoria, por la que está recibiendo antibióticos, a los que está reaccionando de forma positiva, según el boletín médico divulgado el sábado.

El tres veces campeón mundial contrajo covid-19 hace unas tres semanas, según reveló su hija Kely Nascimento en una entrevista a la televisión Globo.

Según el último boletín médico, divulgado el sábado, el exdelantero sigue en tratamiento y su estado de salud es "estable".

En paralelo, la cadena ESPN y el diario Folha de Sao Paulo aseguraron que Pelé ya no responde a las sesiones de quimioterapia y que ha pasado a recibir cuidados paliativos después de que el cáncer detectado en el colon se extendiera a otros órganos del cuerpo.

La familia ha negado de forma vehemente esas informaciones.

"No está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Está en un cuarto normal, no está en riesgo. Está bajo tratamiento", señaló Flávia Arantes, hija también del exfutbolista brasileño, que participó igualmente en el reportaje emitido por Globo."Es muy injusto que empiecen a hablar de que está en estado terminal, en tratamiento paliativo. No es eso", añadió.