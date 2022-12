Los penaltis, el martirio histórico de Inglaterra

Otra oportunidad perdida para otra generación de gran talento que se quedaba por el camino, reviviendo los fantasmas del pasado

Harry Kane anotó un penalti y falló otro contra Francia. Acabó así la aventura en Qatar 2022 de una Inglaterra que veía que era su oportunidad, pero volvió a errar desde los once metros, el punto fatídico para una nación que puso los cimientos del fútbol actual y que no gana un título desde 1966.



Lejano queda aquel Mundial, en el que Inglaterra fue anfitriona y en el que no acudió en ninguna ocasión al punto de penalti. Desde entonces, dos semifinales en Copas del Mundo y otras tantas, además de un segundo puesto, en Eurocopas. Pero nunca dando ese último paso.



En Qatar 2022 cayeron frente a una Francia, defensora del título, a la que dominaron y tuvieron contra las cuerdas. Cinco disparos más que los galos, pero los ‘tres leones’ volvieron a sucumbir en un penalti errado, como les ocurrió en 2021 cuando rozaron un nuevo título.



Final de la Eurocopa en Wembley. Contra Italia. 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga no dictó sentencia. Lo hicieron los penaltis. Arrancó con dos aciertos seguidos de Inglaterra y un fallo de Italia. Pero Marcus Rashford y Jadon Sancho fallaron de forma consecutiva. Jorginho, un especialista consumado, falló, por sorpresa, y dio una vida extra a Inglaterra que, sin embargo, desperdició Bukayo Saka. En sus botas acabaron las esperanzas inglesas de levantar un nuevo título al que parecía destinada.

Inglaterra se quedó fuera de su final en la Eurocopa que albergó en 1996. En semifinales, frente a Alemania, cayó 6-5 desde los once metros. También en Wembley. En 2004, contra la anfitriona Portugal, y 2012, frente a Italia, en cuartos de final de ambos torneos europeos, también dijo adiós en la tanda de penaltis.



Un maleficio que, además de en un Qatar 2022 que acabó este sábado para los ingleses, se extiende en su historia en los mundiales.



En su mejor participación, Italia 1990, desde que fuera campeona 34 años antes, comandada por un Gary Lineker que sigue siendo el máximo goleador histórico con la camiseta inglesa en este torneo -10- cayeron en semifinales frente a Alemania Federal en Turín, tras perder 4-3 en penaltis.



Un final aciago para ellos que se ha repetido en Francia 1998 -en octavos contra Argentina- y en el Mundial de Alemania 2006 -frente a Portugal-. Es más, la única victoria en penaltis de Inglaterra en un Mundial fue la que ganó a Colombia en octavos de Rusia 2018.





En Qatar 2022 no pudieron llegar hasta dicha instancia, porque, de nuevo, un penalti se interpuso en su camino. Kane le ganó el duelo a su compañero y amigo del Tottenham, Hugo Lloris, en la primera ocasión, pero en la segunda, en el minuto 84, con 1-2 en el marcador, definió alto, por encima del larguero, revivió la pesadilla.



“Me sentía seguro lanzándolo, sólo que no lo ejecuté como quería", comentó en zona mixta tras la derrota un Harry Kane que, eso sí, confía en que la actual generación de Inglaterra pueda tener su reválida.



"El equipo está en un buen momento, con jugadores en su mejor forma, y habrá momentos buenos en el futuro. Ahora nos da mucha rabia que se haya acabado, porque estábamos convencidos de que podíamos llegar hasta el final, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho”, aseguró.



Aunque, de momento, la realidad es que Inglaterra hace las maletas, rumbo ya de vuelta a casa tras abandonar Catar este domingo, sin poder cumplir las expectativas y, de nuevo, con los once metros como martirio.