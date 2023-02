Barcelona no mata la Liga perdiendo 1 a 0 ante Almería

Este resultado impide al Barça, además, ampliar su ventaja con el Real Madrid a diez puntos, y la ve recortada en uno, hasta los siete

El Almería sorprendió este domingo al Barcelona en el Power Horse Stadium (1-0) con un solitario gol de Bilal Touré en el minuto 24 de partido, poniendo fin a la mala racha de resultados del equipo almeriense, que acumulaba tres derrotas consecutivas, y acabando con una doble racha del equipo azulgrana, que llegaba a Almería con siete victorias seguidas en Liga y mismo número de triunfos también en sus últimas siete salidas.



El ritmo fue lento y sin demasiada presencia en las áreas. La mejor ocasión en el primer cuarto de hora fue un remate de cabeza, libre de marca, de Sergi Roberto, a centro de Jordi Alba, que se marchó muy arriba de la portería de Fernando.



El Almería sí aprovechó la primera que tuvo. Rodrigo Ely recuperó ante Gavi y mandó el balón arriba buscando a Bilal. Este la bajó a Luis Suárez, que se la devolvió. Bilal le ganó la carrera a Christensen y se plantó solo ante Ter Stegen para fusilar el 1-0.

El gol hizo efecto positivo en el conjunto almeriense, que apenas un par de minutos después pudo hacer el segundo en dos saques de esquina consecutivos, uno con un remate acrobático de Léo Baptistao y a continuación con un remate de cabeza alto de Rodrigo Ely.



Xavi buscó la reacción en el descanso dando entrada a Raphinha, retrasando a Gavi a la medular y sacrificando a Kessie. El técnico azulgrana, por cierto, vio tarjeta amarilla al poco de iniciarse la segunda mitad: es la quinta esta temporada y no podrá sentarse en el banquillo del Barça en el próximo encuentro de Liga frente al Valencia.



El Barcelona intentaba tener más presencia en el área almeriense, pero seguía falto de ideas en los metros finales, donde no hubo ni rastro de Lewandowski durante los 90 minutos. Fernando se adelantó a Sergi Roberto tras un caño de Raphinha y luego el propio extremo remató mal un centro desde la izquierda.



De nuevo fue Raphinha quien anduvo cerca, tras un centro desde la izquierda al que no llegó, por poco, el brasileño. Justo antes, el Almería había gozado de una ocasión para aumentar su renta, pero el remate de Luis Suárez acabó desviado a saque de esquina.



Apretaba el Barça por momentos. Babic desbarató una contra cuando De Jong se marchaba hacia portería. Pese a todo, el primer disparo entre los tres palos del Barça en todo el partido llegó en el minuto 82, con un remate de Alarcón que atajó Fernando.



El equipo azulgrana terminó con Araújo como delantero centro. El uruguayo estuvo cerca de cazar un centro de Ferran Torres, pero tampoco lo logró. El Almería acabó con defensa de seis e incluso desaprovechó un mano a mano de Embarba ante Ter Stegen para hacer el 2-0.



- Ficha técnica



1 - UD Almería: Fernando; Chumi, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Eguaras (Álex Pozo, min. 82), De la Hoz, Robertone (Ramazani, min. 75); Léo Baptistao (Samú Costa, min. 82), Luis Suárez (Embarba, min. 75) y Bilal (Kaiky, min. 89).



0 - FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Pablo Torre, min. 75), Christensen, Eric García (Araújo, min. 67), Jordi Alba (Marcos Alonso, min. 67); Sergio Busquets (Alarcón, min. 75), Kessie (Raphinha, min. 46), Frenkie de Jong; Gavi, Ferran Torres y Lewandowski.



Árbitro: Ortiz Arias, del comité madrileño. Tarjeta amarilla a Robertone, Chumi y Fernando por el Almería y a Eric García, Raphinha y Gavi por el Barcelona. Amonestó también al técnico azulgrana Xavi.



Gol: 1-0, min. 24: Bilal.



Incidencias: Partido de la 23ª jornada de LaLiga Santander, disputado en el Power Horse Stadium (Almería).15.279 espectadores.