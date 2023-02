El once de la jornada

Steve Mandanda (FRA/Rennes): A sus 37 años, con el Rennes, fue crucial para el triunfo de su equipo por 0-1 contra el Nantes

El portero Steve Mandanda (Rennes); los defensas Rayan Raveloson (Auxerre), Stefan Savic (Atlético de Madrid), Theo Hernández (Milan) y Júnior Firpo (Leeds United); los centrocampistas Lionel Messi (París Saitn Germain), Gabri Veiga (Celta), Oliver Skipp (Tottenham) y Timo Werner (Leipzig); y los delanteros Kylian Mbappe (París Saint Germain y Terem Moffi (Niza) componen el once de la jornada en las cinco grandes Ligas europeas por el impacto decisivo en los resultados de sus respectivos equipos.



- PORTERO (1):



- Steve Mandanda (FRA/Rennes): A sus 37 años, con el Rennes, fue crucial para el triunfo de su equipo por 0-1 contra el Nantes con una doble intervención con 0-1 a favor. Sin ella, su conjunto no habría ganado su segundo encuentro consecutivo, con el que es quinto en la clasificación, en posición europea. El marcador lo abrió su compañero Jemery Doku.

- DEFENSAS (4):

- Rayan Raveloson (MAG/Auxerre): Reubicado como defensa central en los dos últimos partidos, un gol de falta directa, con resbalón incluido, en el minuto 58 contra el Lorient impulsó a su equipo, al Auxerre, fuera de las posiciones de descenso con dos triunfos consecutivos, después de una serie de nueve jornadas sin ganar. Es su tercer gol de la campaña del internacional por Madagascar de 26 años.



- Stefan Savic (MON/Atlético de Madrid): Lideró el partido defensivo del Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid. Expulsado en el duelo anterior de la Copa del Rey entre ambos equipos, su revancha en el Bernabéu fue un gran partido, como uno de los responsables del apagón que sufrió Vinicius, por las coberturas y la vigilancia del central. El choque terminó 1-1, con Savic reafirmado como una referencia atrás de Simeone.



- Theo Hernández (FRA/Milan): En el regreso de Ibrahimovic, 280 días después de su último partido en la Serie A, el triunfo lo encarriló Theo Hernández, el capitán del Milan, con una potente y preciosa volea después de una dejada de cabeza Giroud que golpeó primero en el palo, después en el portero del Atalanta Juan Musso y finalmente se alojó en la portería. El Milan, ganador por 2-0, sumó su tercera victoria seguida. Es tercero, con los mismos puntos que el segundo, el Inter (derrotado esta jornada), y a 18 del virtual campeón, el Nápoles.



- Júnior Firpo (DOM-ESP/Leeds United): El lateral surgió en el minuto 77 por el flanco zurdo para marcar el gol del triunfo del Leeds United en el estreno de Javi Gracia, entre la tensión y la presión que sufre su equipo, frente al Southampton, el colista de la Premier (1-0). No ganaba desde el 5 de noviembre, en ninguna de las diez jornadas que habían transcurrido desde entonces hasta la victoria del sábado. Y sale de la zona de descenso.

- CENTROCAMPISTAS (4):

- Lionel Messi (ARG/París Saitn Germain): El PSG aceleró en el liderato con una respuesta contundente contra las dudas, con una victoria por 0-3 en el estadio Velodrome de Marsella a la que contribuyó 'The Best' 2022, el mejor jugador del año que galardona la FIFA, con dos asistencias, las dos a Mbappe, y un gol, cuando anotó el 0-2 dentro del área en un servicio de su compañero de ataque en el conjunto parisino, que apunta de nuevo a campeón.



- Gabri Veiga (ESP/Celta): El impacto del centrocampista de 20 años en LaLiga Santander no para de crecer. Participó en los tres goles con los que el Celta doblegó al Valladolid en Balaídos (3-0). En el primero, al peinar el balón hacia Seferovic; en el segundo, con un derechazo en su llegada al área; y en el tercero, al culminar una serie de rebotes. Suma ocho tantos ya en esta temporada. Sólo lo supera en su equipo Iago Aspas, con nueve.



- Oliver Skipp (ING/Tottenham): Al inicio del segundo tiempo, el centrocampista de 22 años conectó un rechace con un derechazo desde el borde del área para romper el marcador a favor del Tottenham, en la victoria por 2-0 sobre el Chelsea, relegado aún a más distancia de la Liga de Campeones (14 puntos), pese a su colección de fichajes invernales. El Tottenham sube al cuarto puesto, cuya permanencia ahí depende de sí mismo, pero también del Newcastle. Skipp brilla como reemplazo de Bentancur, lesionado para el resto del curso.



Timo Werner (ALE/Leipzig): En el minuto 6, definió ante el portero rival. En el 40, regaló el 2-0 a Forsberg, en la victoria del Leipzig por 2-1 sobre el Eintracht para recuperar una plaza en la zona de Liga de Campeones. El liderato del Bayern y la segunda posición del Dortmund están tan solo a cuatro puntos. Es su duodécimo gol y su cuarta asistencia en esta campaña.

- DELANTEROS (2):

Kylian Mbappe (FRA/París Saint Germain): Una exhibición incontestable en Marsella. Imparable para sus adversarios, marcó dos goles y regaló otro a Messi, para alcanzar a Edinson Cavani como el máximo anotador de todos los tiempos del París Saint Germain, con 200 tantos. Añade, además, 82 asistencias. En 246 encuentros. Su equipo agranda su diferencia en el liderato hasta los ocho puntos, a falta de trece jornadas para el final.



Terem Moffi (NIG/Niza): Llegado en este mercado invernal desde el Lorient, en su cuarto partido, se estrenó como goleador con el Niza en el estadio Luis II de Mónaco ante un equipo que no había perdido en la Ligue 1 desde la reanudación de la competición tras el Mundial 2022. El 0-1 y el 0-2 los marcó en dos toques, en su carrera para el balón largo a la espalda de la defensa contraria, con dos buenas definiciones. En el 0-3 fue el asistente.