La luz y la sombra de Vinícius

Vinícius ha participado en al menos un gol en sus últimos siete partidos por primera vez en su trayectoria

El brasileño Vinícius Junior se fue de Montilivi igualando su mejor registro goleador, los 22 tantos de la pasada temporada, y rompiendo su mala racha lejos del Santiago Bernabéu, en Liga en un partido en el que, por momentos, se fue del mismo por las protestas y las faltas recibidas.



Un 'Vini' que volvió a ser el mejor del conjunto blanco, pero le faltó ser preciso en el último pase antes de soltar el balón cuando encaraba y dejaba atrás a rivales, pero esa velocidad en el juego en la que solo se mueve el brasileño conlleva este debe.



Una intensidad de la que careció a la defensa del Real Madrid, escenificada en Éder Militao, y que el propio Ancelotti criticó en rueda de prensa.



Le faltó a Militao la energía que le sobra a un Vinícius que siempre está. Por su cabeza no pasa la final de Copa el sábado 6 de mayo ni la ida de las semifinales de la Liga de Campeones del 9.



Esta mentalidad, y exuberancia física, le hacen vivir su momento de mayor continuidad en su carrera profesional. Y es que, según datos de Opta, Vinícius ha participado en al menos un gol en sus últimos siete partidos por primera vez en su trayectoria; sumando un total de tres goles y siete asistencias en este lapso.



Además, esta participación en diez goles le hacen ser el jugador de las cinco grandes ligas que ha intervenido en más tantos en el mes de abril.



Contra el Girona, extendió esta racha con un remate picado de cabeza en el segundo palo que metió al Real Madrid en el partido, aunque por poco tiempo, y dio la asistencia a Lucas Vázquez para el 4-2 tras otra gran jugada individual.



Vinícius batió un registro de la temporada 2005-2006 en Liga, con 25 regates en un solo partido, completando ocho. Fue un quebradero de cabeza contra todos los que le salieron al paso, aunque el propio 'Vini' también se fue del encuentro por momentos.

VINÍCIUS VOLVIÓ A VIVIR AL LÍMITE

El brasileño vio una cartulina amarilla anunciada en el minuto 37 y pudo ver la segunda. Y es que Vinícius se perdió al inicio del partido, enfocado en esas protestas que hacía semanas que no vivía con tal intensidad.



Pero 'Vini' las recordó pronto, aunque esta vez sí pudo marcar lejos del Santiago Bernabéu en Liga, algo que no hacía desde el pasado 28 de agosto, hace casi ocho meses; mucho tiempo para un futbolista que suma ya 22 goles esta temporada.



Estadísticas a las que suma 14 amarillas, nueve de ellas en Liga, a una de volver a cumplir sanción y siendo el jugador del Real Madrid con más cartulinas recibidas esta temporada, seis por delante del siguiente, el francés Eduardo Camavinga.



Contra el Girona, Vinícius vio amarilla por protestar después de, según consideró el brasileño, ser objeto de falta; y luego recibió un pelotazo cuando estaba en el suelo. Una acción con la que más tarde ironizó en sus redes sociales.



90 minutos en los que las faltas sobre él fueron una constante, como reconoció el propio técnico del Girona, Michel.



"En la jugada de la amarilla a Arnau le he dicho que es muy bueno, que por eso teníamos que hacerle faltas", dijo en rueda de prensa tras el encuentro.



'Vini' acabó sumando una asistencia más a su excelsa temporada, 22 goles y 19 pases de gol hasta el momento, y encontrando la continuidad en su juego, pero también en unas protestas que le hacen vivir al límite de irse del partido, mentalmente y por una posible expulsión.