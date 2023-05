El Atlético asume un nuevo rol. De perseguidor a perseguido. El margen de error es el mismo: nulo. No hay ningún espacio para rebajar la velocidad ni la secuencia de victorias para ser segundo

En el entrenamiento de este sábado del Atlético de Madrid, una vez concluidos los estiramientos, Diego Simeone reunió sobre el césped, sentados en torno a él, a todos sus jugadores para una charla de 19 minutos, rumbo al partido de este domingo contra el descendido Elche, al que se enfrenta en la segunda posición, contra la presión del Real Madrid y con la alerta que despierta el duelo.



El Atlético asume un nuevo rol. De perseguidor a perseguido. El margen de error es el mismo: nulo. No hay ningún espacio para rebajar la velocidad ni la secuencia de victorias para ser segundo. Si lo gana todo terminará en esa plaza. Si no lo hace, aunque sólo ceda un empate en las últimas cinco citas, dependerá de los resultados del Real Madrid. La ofensiva desde el Mundial ya lo ha impulsado hasta ahí. Ahora, defiende su lugar.



Cerrado el objetivo prioritario, el pase a la Liga de Campeones por undécima campaña seguida, y descartado desde muy pronto de la competencia por ser campeón, su única ambición actual es ese puesto, asumido como lo tiene que el título es imposible: el Atlético está a trece puntos del liderato del Barcelona con quince por jugarse.



Ni siquiera las matemáticas valen para alimentar la fe en una cuestión que ya está más que sentenciada.

Tampoco su segunda vuelta, con 35 de 42 puntos, inigualables en el recorrido por cualquiera de las competiciones más fuertes del fútbol europeo (ni en la Premier inglesa ni en la Serie A italiana ni en la Bundesliga alemana ni en la Ligue 1 francesa), ni su única derrota en las últimas 17 jornadas, de las que ganó trece; ni sus nueve triunfos en las diez citas más recientes, ni sus tres victorias consecutivas...



No le alcanza ya al Atlético, advertido en defensa (ha recibido algún gol en cada uno de sus seis encuentros más recientes) y desatado ofensivamente. Ha marcado 28 goles en sus últimos diez enfrentamientos. Diez de ellos concentrados en el 2-5 al Valladolid y en el 5-1 al Cádiz. En ambos marcó gol Álvaro Morata. También en el 3-1 al Mallorca. Se ha ganado un puesto en el once. Por cuarta jornada seguida, partirá como titular, igual que sus compañeros de alineación en los tres encuentros anteriores.



Simeone ya tiene un nuevo once tipo. Sin la disponibilidad de hombres tan indiscutibles como Jan Oblak, Stefan Savic, Reinildo Mandava, Marcos Llorente y Memphis Depay (las cinco bajas para Elche), ha recompuesto su alineación desde el 3-1 al Mallorca en adelante: Ivo Grbic; Nahuel Molina, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar; Antoine Griezmann y Morata.



El mismo once propondrá en el estadio Martínez Valero, una vez disponible Mario Hermoso, con trabajo específico hasta este viernes. También cuenta desde entonces con el grupo de Geoffrey Kondogbia, que ha sido padre esta semana; Sergio Reguilón, que no se entrenó el jueves; y Saúl Ñíguez, intervenido de la nariz y ya listo para la competición. Los tres serán suplentes, como Ángel Correa, ya superado un esguince en el tobillo derecho.



Nunca ha perdido el Atlético de Simeone (11 duelos, con 10 triunfos y 1 empate) contra el Elche, que pretende despedirse con honor de la categoría y sumar esta jornada una victoria de prestigio.



El conjunto ilicitano buscará dar la sorpresa y dar una alegría a su afición en una jornada festiva para la hinchada local, por la celebración de su centenario, ante el equipo más en forma del campeonato, que intentará retrasar todo lo posible el alirón del Barcelona.



Tras confirmarse el descenso matemático la pasada jornada, el Elche, que solo ha ganado dos partidos como local, afronta este exigente compromiso sin nada que perder y como banco de pruebas, según reconoce su entrenador, Sebastián Beccacece, para la próxima temporada.



El técnico argentino recupera para este compromiso a Helibelton Palacios y Pedro Bigas, quienes han superado sus problemas musculares, pero mantiene la duda de Omar Mascarell, quien ya se perdió los dos últimos partidos por una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda.



Beccacece aguardará hasta el último instante para esperar al tinerfeño, pieza clave en sus esquemas desde la posición de central.



Las novedades en la alineación del Elche serán los regresos de Palacios y Bigas a la línea defensiva, mientras John Chetauya volverá a actuar como pivote defensivo.



- Alineaciones probables:



Elche: Edgar Badía; Palacios, Magallán, Bigas, Clerc; Tete Morente, John, Gumbau, Fidel, Pere Milla, Lucas Boyé.



Atlético de Madrid: Grbic; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Morata.



Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).



Estadio: Martínez Valero.



Hora: 16:15 CET (14:15 GMT).



Puestos: Elche (20º, 16 puntos); Atlético de Madrid (2º, 69 puntos).



La clave: El Elche, que solo ha sido capaz de dejar dos veces su portería a cero este temporada, necesita aislar a Griezmann del juego para tener alguna opción de puntuar.



El dato: El Atlético de Simeone nunca ha perdido con el Elche: 10 victorias y 1 empate.



Las frases:



Simeone: "Subcampeón, no; segundo".



Beccacece: ”El Atlético se encuentra en uno de los mejores momentos de los últimos tiempos”.



El entorno: La afición del Elche aparca el duelo por el descenso para vivir una jornada festiva, que comenzará a las 11 horas en el centro de la ciudad, con motivo del centenario de la entidad.