Messi vuelve, Mbappe roza el título y el Ajaccio desciende perdiendo 0-5 ante el PSG

A tres jornadas del final, el PSG aventaja en seis puntos al Lens, que el viernes ganó al Reims. El campeón puede sellar su éxito en la próxima jornada, ante el Auxerre

Volvió el argentino Leo Messi al once del París Saint Germain que cumplió con una clara goleada, encauzada por el acierto de Kylian Mbappe, ante el Ajaccio (5-0) descendido matemáticamente de la Ligue 1 a cuyo título se aproxima el cuadro de Christophe Galtier.



A tres jornadas del final, el PSG aventaja en seis puntos al Lens, que el viernes ganó al Reims. El campeón puede sellar su éxito en la próxima jornada, ante el Auxerre, con dos fechas por adelantado.



Tiene un camino sin sobresaltos el club parisino en su tramo final, ante rivales situados en la parte media baja de la clasificación.



Resolvió sin contemplaciones del choque ante el Ajaccio, condenado, resignado y desquiciado que protagonizó un tramo final enrarecido, alterado que terminó con la expulsión de Achraf Hakimi y de Thomas Mangani, en los últimos minutos, con el partido resuelto. Afeó innecesariamente el duelo.

Leer más: Messi gana el Premio Laureus a mejor deportista masculino de 2022



Messi, con el castigo levantado por el club, regresó a la actividad después de perderse el último partido, apartado. Fue silbado una vez más por una afición que no ve compromiso en el argentino que estuvo activo aunque no marcó.



Abrió el marcador el español Fabián Ruiz, que salió beneficiado de un pase al espacio de Danilo Pereira que desvió el defensa Cedric Avinel levemente y que iba dirigido a Hugo Ekitike. No lo desperdició el andaluz.



Después anotó Achraf. A la media hora. Aprovechó una buena acción de Kylian Mbappe, que consiguió disparar a pesar de tener a tres defensas encima. Disparó pero el portero visitante Francois Joseph lo desvió y el lateral marroquí no perdonó.



Fue tras el descanso cuando Mbappe aceleró y marcó. En el 47 firmó el tercero, a pase de Hugo Ekitike en pleno barullo en el área, aunque el más aplaudido fue el del minuto 74, cuando culminó la jugada de ataque con una volea tras recibir un balón del español Sergio Ramos.



Eleva su cifra a los veintiséis goles Mbappe, dos más que Alexander Lacazette, del Lyon, que cuestiona el mano a mano al en la carrera por ser el máximo goleador de la ligue 1.



La goleada se culminó a falta de un cuarto de hora. En otro lio en el área visitante que llevó la pelota hacia Marquinhos. El central disparó pero antes de entrar en la portería dio en Mohamed Youssouf, que se la introdujo en su propia portería.



-- Ficha técnica:



5 - París Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Achraf Hakimi, Marco Verratti (Vitinha, m.64), Fabián Ruiz (Renato Sanches, m.64), Juan Bernat (Warren Zaier-Emery, m.84); Lionel Messi, Kylian Mbappe y Hugo Ekitike (Carlos Soler,m.83).



0 - Ajaccio: Francois Joseph Sollacaro; Mohamed Youssouf, Cedric Avinel, Clement Vidal, Ismael Diallo (Mickael Alphonse,m.71); Thomas Mangani, Mathieu Coutadeur (Moussa Soumano, m.63), Vincent Marchetti, Mickael Barreto (Florian Chabrolle, m.83) Kevin Spadanuda (Ivane Chegra, m.63) y Mounaim El Idrissy (Riad Nouri, m.64).



Goles: 1-0, m.22: Fabián Ruiz.; 2-0, m.33: Achraf Hakimi; 3-0, m.47: Kylian Mbappe; 4-0, m.54: Kylian Mbappe; 5-0, m.74: Mohamed Youssouf, en propia puerta.



Árbitro: Pierre Gaillouste. Expulsó con roja directa a Achraf Hakimi (m.77), del PSG y a Thomas Mangani, del Ajaccio (m.78), y mostró tarjeta amarilla a Marquinhos, del cuadro parisino y a Vincent Marchetti, de los visitantes



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Ligue 1 de Francia disputado en el Parque de los Príncipes de París.