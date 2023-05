La junta directiva del Estelí se disculpó con sus fanáticos que en redes sociales expresaron su malestar porque pagaraon y no los dejaron entrar al juego de la final de ida de Liga Primera

Luego de las quejas constantes en redes sociales de los fanáticos del Real Estelí que compraron sus boletos para presenciar el juego de ida de la final de Liga Primera y no les permitieron ingresar al estadio Independencia, el equipo norteño este martes emitió un comunicado en el que informan que van a regresar el valor del boleto a los afectados.

“Reconocemos la importancia de brindar un espectáculo seguro y agradable para todos los asistentes, y lamentamos profundamente que cerca de 800 personas con boleto en mano no pudieran ingresar debido a una situación que sucedió en el acceso norte, donde aproximadamente mil personas ingresaron de forma irregular sobrepasando nuestros controles de seguridad”, señala en el comunicado el Real Estelí.

La junta directiva del Estelí dijo que realizaron una exhaustiva revisión de los registros de entrada y taquilla y confirmaron que “más de 10 mil personas disfrutaron de una fiesta cívica y deportiva, también nos damos cuenta que efectivamente hubo aficionados que se quedaron fuera del estadio injustamente. En vista de esta situación, hemos tomado la decisión de reembolsarles íntegramente el valor de sus boletos”.

Aunque algunos aplaudieron el anuncio y consideran que eso demuestra la responsabilidad de los directivos del equipo rojiblanco, algunos de los afectados siguieron inconformes.

La usuaria de Facebook identificada como Balladares Francis escribió: “Jajaja yo lo hice pedazos ahí mismo cuando me vine para mi casa”.

Empezarán el reembolso desde hoy

Rafael Margarito se quejó diciendo que si no pudieron garantizar el acceso a la fanaticada, mucho menos iban a garantizar la integridad de los asistentes. Cabe señalar que el estadio Independencia ha sido el escenario de actos reprochables por parte de su barra que le tiró una bengala encendida al portero del Cacique Diriangén y en la semifinal contra el Managua FC tiraron botellas, vasos y hasta monedas al terreno de juego, por lo que la barra diriambina no asistió al partido de ida de la final que se jugó este 14 de mayo.

“Pasan los años y no se preocupan por mejorar esta situación.Con devolver el dinero no le quitan la desilución al aficionado, los días que pasó esperando el partido, el tiempo perdido, y dinero gastado en vano, con pedir disculpa y devolver el dinero no basta, mínimo deberían darle un boleto gratis para otro partido (a algunos les compensará un poco), pero LO MÁS IMPORTANTE sería preocuparse de verdad y trabajar para que no se repitan esas situaciones”, dijo Axel Palacios.

Estelí dijo que para facilitar el proceso de reembolso “les solicitamos amablemente que se acerquen a la tienda oficial del Estadio Independencia con su boleto original a partir de este próximo miércoles a las 9:00 AM. Nuestro personal estará disponible para asistirlos y garantizar que el proceso de reembolso se realice de manera eficiente y sin contratiempos. Les pedimos que presenten su boleto en la tienda para poder agilizar el procedimiento y garantizar que todos los afectados reciban la compensación correspondiente”.