El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, entiende que parte de la afición culé quiera que su equipo pierda este martes ante el Real Valladolid para perjudicar al Espanyol "por el fanatismo y la rivalidad", pero recordó que ellos son profesionales y siempre salen a ganar.



"Nosotros queremos ganar y nunca salimos a empatar o perder. Nos jugamos prestigio e imagen. Nos hizo daño perder el otro día (ante la Real Sociedad), pese a que luego hubo celebración. Mañana saldremos a ganar", aseguró en la rueda de prensa previa al duelo del Nuevo Estadio José Zorrilla.



Además, Xavi recordó que, pese a que el equipo ya se ha proclamado campeón de LaLiga Santander, que era el objetivo principal, todavía quiere conseguir otros secundarios: "Que Robert (Lewandowski) sea el Pichichi y Marc (André ter Stegen) consiga el Zamora".



En Valladolid, a Pedri y Araujo, que siguen fuera de la convocatoria por molestias musculares, se le une la baja de Koundé. "Lo ha jugado todo y llega un momento que el cuerpo dice basta. Es fatiga muscular. Solo eso", precisó Xavi, quien avanzó la mayor presencia en el partido de los menos habituales.



"Pablo Torre seguro tendrá minutos. Todos están entrenando muy bien, incluso los que están jugando menos. Es el momento de dosificar y dar más oportunidades", confirmó.



Preguntado por la planificación para la próxima temporada, el preparador del conjunto azulgrana explicó que "el lateral derecho no es la prioridad número uno".



En cambio, sí que es prioritario encontrar un recambio a Sergio Busquets: "Se nos va Busi y es una evidencia que necesitamos un pivote defensivo de mucho nivel para la próxima temporada. Se nos va un futbolista capital. El capitán. Un futbolista muy diferencial. Cuanto más nos reforcemos, seremos más competitivos".



En este sentido, no esconde que el centrocampista del Bayern de Múnich Joshua Kimmich sería un buen refuerzo, ya que se trata de "un futbolista espectacular, de los mejores en su posición". Y dejó en el aire la vuelta de Nico González, que "está creciendo" con su cesión al Valencia.



Xavi también estaría encantado con el regreso del argentino Lionel Messi, algo que según apuntó "está en el aire" y que "depende muchas cosas, en gran parte de la intención que tenga Leo".



Por otro lado, dijo que "aun no es oficial" que el exfutbolista azulgrana Anderson Luis de Souza 'Deco' pase a ser el nuevo secretario técnico.



"Con Deco tengo relación de amistad. No la hemos perdido nunca desde que fuimos compañeros. Me parece una persona formidable", comentó sobre el exjugador luso.



En cualquier caso, Xavi tiene claro que el equipo debe reforzarse si quiere mejorar sus aspiraciones el curso que viene: "Queremos ganar todos los títulos a partir de la próxima temporada. Ya estamos planificando. A ver dónde podemos llegar en aspecto de fichajes, porque aún nos pesa el aspecto financiero".