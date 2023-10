Cádiz y Celta miden su nerviosismo en una final por la permanencia

El Cádiz, fuera del descenso pero con los mismos puntos (38) que un Valladolid que están en la zona no deseada por nadie, afronta un partido que puede ser casi definitivo para su salvación, pero el Celta, que parecía que hace unas jornadas tenía todo controlado, se ha metido en problemas y aún tendrá que pelear para mantenerse en la categoría.



El equipo gallego suma dos puntos más que el Cádiz, pero los del técnico Sergio González quieren volver a hacer valer la fortaleza casera que recuperaron la semana pasada ante el Valladolid (2-0) y no dejar marchar puntos del Nuevo Mirandilla.



El equipo amarillo, que en el siguiente y último encuentro de la temporada visitará al colista y descendido Elche, es consciente de la importancia que tiene ganarle a los celestes, ya que la última jornada no fue propicia al perder en Villarreal (2-0) y ver cómo le alcanzaban Getafe y Valladolid.



Ahora los tres empatan a 38 puntos, aunque son los pucelanos los que están en puesto de descenso por peor balance de goles. Además, el Espanyol, que es penúltimo, restó un punto de distancia con los amarillos, de cuatro a tres.

Sergio González no podrá contar con el central Víctor Chust ni con los centrocampistas Brian Ocampo y Álex Fernández, lesionados de larga duración.



A ellos se unieron esta semana como lesionados de importancia, por lo que ya no estuvieron en Villarreal, el central Rafael Giménez ‘Fali’ y el delantero Chris Ramos.



La buena noticia para el Cádiz es la vuelta del delantero hondureño Anthony Lozano, que ya ha cumplido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.



El Celta encara el desafío de Cádiz, donde únicamente ha ganado una vez en Primera División –hace 35 años-, con muchas dudas futbolísticas, la calculadora en su bolsillo y una ruptura cada vez más evidente entre la directiva que preside Carlos Mouriño y un amplio sector del celtismo.



El equipo de Carlos Carvalhal es el que peor llega a las últimas dos jornadas del curso de los implicados en la pelea por la salvación. Ha sumado un solo punto de los últimos 15 en juego, y su última victoria fue el 26 de abril al colista Elche con un tanto del central Aidoo en el minuto 89.



Si en marzo en Balaídos soñaban con regresar a Europa, a las puertas de junio la amenaza del descenso ha encendido las luces de alarma. En la directiva y en el vestuario hay nerviosismo, pese a que siguen manteniendo dos puntos de ventaja sobre el Valladolid, antepenúltimo.



La caída en picado del equipo -una victoria en las últimas diez jornadas- también ha alimentado el debate sobre la continuidad de Carlos Carvalhal, pese a que al técnico portugués le resta una año de contrato.



En Vigo, en estos momentos, todo se ve negro, pese a que el equipo ha superado peores situaciones que esta. Y todo porque su “salvador” Iago Aspas sigue sin superar la lesión en la espalda que le impidió jugar de inicio ante el Girona.



El máximo goleador celeste viajará a Cádiz, pero no se espera su presencia en el equipo titular, donde se mantendrá, salvo sorpresa, el capitán Hugo Mallo pese a sufrir una fractura del cúbito el pasado martes.



No se esperan muchos más cambios respecto a la alineación de la última jornada. El peruano Renato Tapia se mantendrá como pivote defensivo y Miguel Rodríguez en el costado izquierdo. Sin Aspas, Larsen repetirá como nueve.



- Alineaciones probables:



Cádiz: Ledesma; Carcelén, Hernández, Meré, Espino; Escalante, Alcaraz, Bongonda, Sobrino; Guardiola y Lozano.



Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Tapia, Óscar Rodríguez, Miguel Rodríguez; Gabri Veiga y Larsen.



Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco).



Estadio: Nuevo Mirandilla.



Hora: 19.00.