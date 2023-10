A 4 días de los Juegos, El Salvador cuenta con tres medallas del arquero Roberto Hernández

El medallista panamericano Roberto Hernández aspira a dar a El Salvador tres medallas en tiro durante los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe que comenzarán dentro de cuatro días en San Salvador y Santo Domingo.



El especialista en arco compuesto busca repetir de paso la conquista del oro en la pasada edición, celebrada hace cinco años en la ciudad colombiana de Barranquilla.



Los tres eventos principales y, en consecuencia, las oportunidades 'de oro' para alcanzar las medallas son en las categorías individual, por equipos y equipos mixtos.

Hernández, de 34 años, dijo que en esta disciplina competirán al menos 8 medallistas mundiales y que existe presión al ser el campeón actual, y competir en su casa.



"La idea es estar en el podio", dijo a Efe.



Sobre lo que genera competir en condición de anfitrión, dijo, por un lado, que "para todos va a ser motivante". Pero a la vez "es una presión tener que cumplirle al país".



"Esperemos que pese mucho más la localía sobre los demás competidores y eso nos impulse a nosotros para tener un buen resultado", dijo.





Hernández es uno de los principales medallistas de El Salvador en competencias internacionales. Ha conseguido en Juegos Mundiales y Copas del Mundo, también oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla 2018) y en Juegos Panamericanos (Lima 2019).



Dijo a EFE que en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no estará únicamente como competidor. Anunció su faceta de entrenador.



"En los juegos anteriores la presión recaía en mí únicamente como deportista, ahora el tener un equipo en el cual yo he trabajado con la gente que tiene opciones de medalla también eso de cierta manera, me alivia", indicó.



"Sé que tengo responsabilidad, pero también mis arqueros ahora tienen una responsabilidad de dar medallaS, porque tienen el nivel y mientras más medallas de el deporte, pues también es un buen reflejo del trabajo que estoy haciendo como entrenador", explicó.



De los seis arqueros de la selección de arco compuesto, cuatro son entrenados por él, incluido Douglas Nolasco, el segundo mejor arquero del país.

DE VOLUNTARIO A REFERENTE

San Salvador fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2002 y Hernández recuerda que vivió esta competición como un joven voluntario, en estas dos décadas se convirtió en el principal referente del tiro con arco compuesto y en uno de los encargados de mantener a El Salvador entre los competidores más fuertes de esta disciplina.



"Una de las misiones que me propuse al entrar como entrenador es que no se cortara esa línea de buena generación de deportistas en nuestro país en el tiro con arco", dado que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe "siempre hemos sido una potencia".



Sostuvo que sus rivales "saben que somos un rival a vencer y la idea es que, no importa la generación en la que se encuentre, El Salvador siempre será potencia, no solo en Centroamericanos y del Caribe, sino que a nivel mundial".



Hernández tenía 16 años cuando entró a la selección junto a Jorge Giménez, campeón mundial de la modalidad en 2007 y uno de los que más medallas ha dado al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



"La idea es siempre, para mí, poder llegar al nivel de lo que significó Jorge en tiro con arco en El Salvador y poder superarlo. Es uno de los objetivos", agregó.



Destacó que "es muy posible que el siguiente año (2024) se anuncie la incorporación de mi categoría a los Juegos Olímpicos y soy uno de los candidatos a poder obtener una plaza".



La XXIV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán entre el 23 de junio y el 8 de julio.