PSG envía reproches a Mbappé en una carta que incluye el plazo límite del 31 de julio

El PSG reprocha al futbolista el "enorme perjuicio" y los "daños causados" al club por anunciar en público su deseo de no renovar su contrato y dejar la entidad dentro de un año, cuando termina su vinculación, informa L'Equipe

El Paris Saint-Germain ha enviado una serie de fuertes reproches a su jugador estrella, Kylian Mbappé, en una carta que incluye el plazo límite del 31 de julio para solucionar el actual conflicto entre ambas partes.



En la carta, que tiene fecha del pasado lunes, tres páginas y tono bastante duro, el PSG reprocha al futbolista el "enorme perjuicio" y los "daños causados" al club por anunciar en público su deseo de no renovar su contrato y dejar la entidad dentro de un año, cuando termina su vinculación, informa L'Equipe.



La misiva propone organizar una reunión para intentar hallar la mejor solución posible, en referencia a una renovación del contrato o a un traspaso, y evitar "una parálisis del club". Además, avanza la fecha del 31 de julio como límite para tomar cualquier decisión.



Asegura que las fuertes inversiones económicas del PSG en la renovación de Mbappé, cerrada en mayo de 2022 por dos temporadas más una opcional, "solo pueden inscribirse en el marco de una cesión (traspaso) futura o de una continuidad más allá del 30 de junio de 2024, como convinimos".

Leer más: Al Khelaifi: "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo"



Esta carta del PSG llega después de la que Mbappé envió en junio pasado para oficializar por escrito su comunicación verbal de que no quiere seguir en el PSG después del 30 de junio de 2024, rechazando la temporada opcional, lo que sin una renovación de por medio significa que se iría gratis.



El PSG también reprocha a su estrella su "falta de sinceridad" por las críticas sobre los fichajes que realizó el club hace un año, cuando la entidad intentó reforzar la plantilla para agradar a su jugador más cotizado a fin de convencerle de que continuara en un equipo competitivo a nivel europeo.



"Es cierto que habíamos discutido también un reclutamiento muy ambicioso, y que solo hemos podido hacerlo de forma parcial debido a las condiciones del mercado y a las limitaciones reglamentarias francesas y europeas", añade el club.



"Hubo circunstancias completamente fuera de nuestro control" a pesar de que "hemos intentado responder a sus demandas", recalca el PSG.



El presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, afirmó este miércoles claramente: "no podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo", en una declaración ante la prensa durante la presentación de Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador del club.



Sobre el deseo del jugador de cumplir su contrato y jugar la próxima temporada en el PSG, Al Khelaifi remachó: "Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato".