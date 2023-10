Militao: "Ancelotti va a ser nuestro entrenador en la selección"

Militao lanzó elogios hacia Ancelotti, con quien guarda una gran relación, "padre e hijo" como definió, y no ocultó que el interés de la CBF para que el italiano sea seleccionador de Brasil, provocó bromas en el vestuario del Real Madrid

Éder Militao, defensa internacional brasileño del Real Madrid, dio por seguro el nombramiento del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil desde junio de 2024, y aseguró que junto al año al mando que asume Fernando Diniz, la 'canarinha' "está en buenas manos".

"Ancelotti y Diniz son personas maravillosas. Estoy seguro de que la selección brasileña está en buenas manos. Espero que tengan un gran trabajo", deseó Militao en una entrevista con 'Globo' en su localidad natal, Sertãozinho, en el estado de Sao Paulo, donde está disfrutando de sus vacaciones con familiares y amigos.

Militao lanzó elogios hacia Ancelotti, con quien guarda una gran relación, "padre e hijo" como definió, y no ocultó que el interés de la CBF para que el italiano sea seleccionador de Brasil, provocó bromas en el vestuario del Real Madrid.

"Es una relación muy buena la que tenemos. Hay conversaciones sanas, de trabajo, y también recibe nuestras bromas. Gracias a dios tengo una relación con él como si fuera padre e hijo. Estoy muy feliz por el cariño que me tiene. No sólo por mí, sino que logra transmitirlo a todo el mundo. Es una persona muy querida, muy abierta, dice lo que piensa y la gente lo escucha mucho. Siempre desea el bien de todos", dijo.

Y recalcó la buena relación con los brasileños, sumando a Vinícius Junior y Rodrygo Goes. "Siempre bromea con nosotros. Empezó a hacerlo diciéndonos que ya estaba aquí (en la selección brasileña), pero no entramos en este tema porque es muy delicado".

"Es nuestro entrenador en el Real Madrid y va a ser nuestro entrenador en la selección, así que no hablamos mucho de ello, pero sí bromeamos de vez en cuando. Estoy seguro de que lo hará lo mejor posible porque para mí es uno de los mejores entrenadores. No hace falta hablar de lo que ha hecho en la historia. Es uno de los mejores", incidió.

Militao visitó una escuela de fútbol de Sertãozinho (SP), donde él comenzó a brillar en sus primeros pasos siendo un niño, y dio consejos a los más pequeños. "Esto no tiene precio. Llevar alegría y hacer felices a estos niños porque he estado a su lado, no tiene precio. Ayudarles y motivarles de alguna manera es suficiente.Estar aquí, para mí, recarga mis energías ".