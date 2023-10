Xavi, ambicioso: "El objetivo es ganar todos los títulos esta temporada"

Xavi calificó el curso que viene de "atípico" y advirtió que "no será fácil" por el traslado al Estadio Olímpico Lluís Companys, pero aseguró que el equipo "se dejará la piel"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró ambicioso durante la presentación del equipo para la temporada 2023-24 en los minutos previos a la disputa del Trofeo Joan Gamper ante el Tottenham Hotspur: "El objetivos es ganar todos los títulos esta temporada".



Xavi calificó el curso que viene de "atípico" y advirtió que "no será fácil" por el traslado al Estadio Olímpico Lluís Companys, pero aseguró que el equipo "se dejará la piel" para conseguir resultados.



"Cambiamos de casa, nos venimos a Montjüic y necesitamos más que nunca vuestro apoyo y vuestro sacrificio. Es muy importante que nos hagáis sentir como en el Camp Nou", les dijo a los aficionados culés que todavía no llenaban ni la mitad del aforo del estadio olímpico.



Sergi Roberto, el nuevo capitán azulgrana tras la marcha de Sergio Busquets, admitió tras dar la bienvenida a los nuevos fichajes que, para él, esta temporada es "especial", porque estrenará un cargo de tanta responsabilidad en el club de su vida.



"He tenido grandes ejemplos de capitán: Puyi (Carles Puyol), Xavi (Hernández), Leo (Messi), Andrés (Iniesta) y Sergio (Busquets). He aprendido mucho de ellos y espero defender este club y estos colores como han hecho ellos", afirmó.



Como Xavi, Sergi Roberto pidió el apoyo de la afición. "Este año, esta será vuestra casa y esperamos haceros sentir como en el Camp Nou", dijo antes de emplazar a los culés a reencontrarse "a final de temporada" en Montjuïc, "para levantar muchos títulos".



Antes de los parlamentos, la plantilla azulgrana fue presentada una a una, incluidos los nuevo fichajes, Iñigo Martínez, Oriol Romeu y Ilkay Gundögan, y los futbolistas del filial que seguirán en dinámica de primer equipo, Ander Astrálaga, Álex Valle, Fermín López, Ángel Alarcón y Lamine Yamal.



Sin embargo, no estuvieron sobre el césped Ousmane Dembélé ni Frank Kessié, quienes ultiman su fichaje por el Paris Saint Germain y por el Al-Ahli suadí, respectivamente, y que esta tarde tampoco jugarán contra el Tottenham.