La fortaleza del Metropolitano, reto para un Real Madrid falto de puntería

Diez triunfos consecutivos del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano, donde no deja escapar un solo punto en LaLiga desde el 19 de febrero con cuatro puertas a cero y apenas seis tantos encajados, alzan una fortaleza a asaltar por el líder, un Real Madrid eficaz en sus resultados pero falto de pegada que llega al derbi tras necesitar hasta 48 remates para vencer sus dos últimos encuentros.



La buena línea del Atlético de Madrid en la fase final de la pasada temporada se asentó sobre su fortaleza de local. Desde inicios de enero, cuando cedió ante el que se proclamó posteriormente campeón de LaLiga, el Barcelona, no ha vuelto a perder ante su afición frente a ningún equipo.



Un total de doce partidos, todos ellos en la competición doméstica, en los que solamente el Getafe rascó un empate. La solidez defensiva recuperada, como buen patrón en un equipo de Diego Simeone, que siempre fue base de los éxitos rojiblancos, ante la falta de caminos para llegar al gol de un Real Madrid que se mantiene en lo alto gracias al inesperado rendimiento goleador del inglés Jude Bellingham. Seis goles en sus seis primeros partidos en España. El mejor registro de su carrera.





Será la séptima visita del Real Madrid al Metropolitano, con dos empates sin goles en el resultado más repetido, hasta tres ocasiones, apenas una derrota en un momento en el que no se jugaba nada y pensaba en la final de su última Liga de Campeones conquistada, y dos triunfos. El último la pasada campaña (1-2), con gol de un futbolista que ahora necesita dar paso adelante, el brasileño Rodrygo Goes.



La media goleadora madridista en la nueva casa del Atlético de Madrid es de un tanto por encuentro. Seis en seis visitas. La séptima llega marcada por la buena dinámica de resultados, las remontadas del inicio de curso y una pegada corta en una plantilla con pocos efectivos ofensivos. Una situación agravada por la lesión muscular de Vinícius Junior que llega muy justo como para poder aportar el desequilibrio que garantiza con su presencia.



Si el pasado curso a estas alturas de temporada el Real Madrid había firmado 18 tantos (con un partido más por la disputa de la Supercopa de Europa), con hasta nueve jugadores distintos -Vinícius (5), Benzema (3), Rodrygo (2), Modric (2), Fede Valverde (2), Lucas Vázquez, Alaba, Rüdiger y Hazard. En el presente, el número de goles se reduce a once con solamente cinco futbolistas aportando: Bellingham (6), Joselu (2), Vinícus, Rodrygo y Valverde.



La añoranza de Karim Benzema, que decidió cerrar su ciclo de éxito en el Real Madrid, y especialmente las ausencias de Vinícius son factores decisivos en un equipo con una eficacia ofensiva menor. Rodrygo, que comenzó de 9 y ante la baja de 'Vini' tiene libertad de movimiento partiendo desde las bandas, representa el bajón en efectividad. Del 37,25% que tuvo en sus remates a gol el pasado curso, ha pasado a un 11,11%.



El equipo de Ancelotti ha sido efectiva únicamente en el encuentro ante un defensivo Getafe. Dos disparos a puerta y dos goles. El resto de partidos ha necesitado generar muchas ocasiones para marcar. Hasta 25 remates en Almería, 17 frente a la Real Sociedad y 31 en su estreno europeo contra el Union Berlín. Su efectividad se ha desplomado hasta el 22,5% del 35,6% de la pasada campaña.