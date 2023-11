Costa Rica cierra un 2023 malo, pero con el positivismo del nuevo seleccionador Alfaro

Con esta derrota Costa Rica quedó fuera por segunda edición consecutiva del 'Final Four' (semifinales) de la Liga de Naciones

Con la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf a manos de Panamá con un contundente 6-1 global, la selección de Costa Rica cerró un 2023 de malos resultados y de muchas dudas, pero en el que asoma el positivismo del nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro.



Con menos de una semana de tiempo para trabajar, Alfaro asumió este noviembre las riendas de la selección tica y tuvo un amargo debut el pasado jueves con una derrota en casa por 0-3 ante Panamá y otra de 3-1 el lunes en el partido de vuelta ante los panameños en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones.



La selección "no viene atravesando un buen presente ni buen pasado. Esto para mí es la continuidad de un montón de cosas que a lo mejor son peores todavía, pero no tengo ninguna duda de que esto lo vamos a corregir", expresó Alfaro el lunes después de la caída en Panamá.



Con esta derrota Costa Rica quedó fuera por segunda edición consecutiva del 'Final Four' (semifinales) de la Liga de Naciones y además perdió la posibilidad de obtener un boleto directo para la Copa América de 2024.





En marzo próximo la selección de Costa Rica tendrá una última oportunidad de clasificar a la Copa América en una repesca contra otro rival de la Concacaf que podría ser Trinidad y Tobago o Jamaica.



La serie ante Panamá fue el cierre de un año repleto de malos resultados y de dudas para la selección de Costa Rica.



En 2023 los 'ticos' perdieron 8 partidos, empataron 1 y solo ganaron 3: dos a Martinica y uno a Arabia Saudita.



El mal momento de Costa Rica se remonta al Mundial de Qatar 2022 de diciembre pasado, en el que sufrió la histórica goleada de 7-0 ante España, una derrota 4-2 frente a Alemania, y logró vencer a Japón 1-0.



De la generación de futbolistas que brilló en el Mundial de Brasil 2014 alcanzando los cuartos de final, ya quedan pocas figuras en buen nivel y a Costa Rica le sigue costando encontrar la fórmula para el éxito de su recambio generacional.



Los experimentados como el portero Keylor Navas, los zagueros Francisco Calvo, Bryan Oviedo y Giancarlo González; los centrocampistas Yeltsin Tejeda y Celso Borges y el atacante Joel Campbell, siguen siendo parte de las convocatorias.



La mezcla con jóvenes como los centrocampistas Brandon Aguilera y Alejandro Bran, y los delanteros Kenneth Vargas, Mandred Ugalde, Carlos Mora y Jewison Bennette, aún no ha dado los frutos deseados y le tocará al seleccionador Alfaro trabajar para conseguirlo.



"Yo vengo a trabajar y hacer un proceso serio. Yo sé la Costa Rica que tendremos en un futuro", expresó Alfaro.



El entrenador adelantó que hará seguimiento cercano a los jugadores, les enviará planes de trabajo, tratará de conseguir un partido amistoso para enero fuera de fechas oficiales de la FIFA y analizará asuntos físicos de los futbolistas que están con exceso de carga de partidos.



El poco tiempo de trabajo para el seleccionador Alfaro seguirá siendo la tónica para el 2024, un año en el que Costa Rica jugará en marzo la repesca para la Copa América y eventualmente ese torneo y, además, en junio arrancará la eliminatoria al Mundial de 2026.



"Hay que confiar en el proceso", dijo el zaguero Francisco Calvo tras la derrota contra Panamá, al recordar que el seleccionador apenas está conociendo al grupo.