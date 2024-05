Ancelotti regresa a su once de gala con Militao; Omorodion vuelve tras sanción

Equipo de Periodistas

Mayo 14, 2024 02:17 PM

Carlo Ancelotti alinea su once de gala, salvo la presencia de Éder Militao por Antonio Rüdiger, para enfrentarse al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu tras utilizar a la segunda unidad en las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports.



Después de vencer a la Real Sociedad, Cádiz y Granada con los menos habituales, el técnico italiano vuelve a apostar por sus titulares para que no pierdan ritmo de competición.



Salvo el alemán Rüdiger, todos los que se perfilan como titulares en la final de la Liga de Campeones en Wembley el 1 de junio comienzan el duelo ante el Alavés.



Por tercera jornada liguera consecutiva el portero elegido es el belga Thibaut Courtois, que va mejorando su forma y apura sus opciones de jugar la final de la 'Champions' ante el Borussia Dortmund.



En el Alavés vuelve a la delantera tras cumplir sanción por acumulación de amarillas Samu Omorodion en un once con dos canteranos del Real Madrid: Rafa Marín y Antonio Blanco.



El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.



El once del Alavés lo forman Jesús Owono; Andoni Gorosabel, Abdel Abqar, Rafa Marín, Rubén Duarte; Antonio Blanco, Ander Guevara, Ianis Hagi; Alex Sola, Luis Rioja y Samu Omorodion.