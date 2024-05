Ancelotti convoca a toda su plantilla y a los canteranos Fran y Mario Martín

El francés Tchouaméni no llega a tiempo para poder jugar la final, tras haber sufrido en la vuelta de las semifinales ante el Bayern Múnich una lesión de estrés en el pie izquierdo

Equipo de Periodistas

Mayo 30, 2024 10:22 AM

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, convocó a toda su plantilla para la final de la Liga de Campeones en Wembley, ante el Borussia Dortmund, incluidos los lesionados Aurélien Tchouaméni y David Alaba, además de Andriy Lunin que viajará el sábado tras haber sufrido Gripe B, y dos canteranos como el portero juvenil Fran González y el mediocentro Mario Martín.



Como es habitual en cada final de 'Champions' que disputa el Real Madrid, Ancelotti se lleva a la ciudad que la acoge a toda su plantilla. En esta ocasión lo hace sumando a la expedición que llegará a las 18:00 horas del jueves a tierras londinenses, a las dos bajas que sufre por lesión: Tchouaméni y Alaba.



El francés Tchouaméni no llega a tiempo para poder jugar la final, tras haber sufrido en la vuelta de las semifinales ante el Bayern Múnich una lesión de estrés en el pie izquierdo. El austriaco Alaba, por su parte, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y no reaparecerá hasta el próximo mes de septiembre.





El portero ucraniano Andriy Lunin no ha podido completar la semana de entrenamientos junto a sus compañeros, tras padecer la Gripe B. Se ausentó con fiebre el lunes y el martes, y a su regreso a la Ciudad Real Madrid trabajó en solitario, al margen del grupo, para evitar posibles riesgos de contagio. Será el único que no integrará la expedición y volará a Londres el mismo día del partido, el sábado.



La lista de convocados del Real Madrid para la final de la Liga de Campeones 2023-24 la integran:



Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga y Fran González.



Defensas: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Éder Militao, David Alaba, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Fran García.



Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Mario Martín.



Delanteros: Vinícius Junior, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Joselu Mato.