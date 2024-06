Argentina ultima su debut ante Canadá con posibles variantes en el once inicial

Equipo de Periodistas

Junio 19, 2024 03:48 PM

La selección argentina tuvo este miércoles su último entrenamiento antes de su debut en la Copa América de este jueves ante Canadá, donde podrían aparecer novedades en el esquema usual del técnico Lionel Scaloni.



Aunque el entrenador no dio pistas en la rueda de prensa sobre quienes serán los once jugadores que iniciarán la defensa del título que el combinado nacional consiguió en la edición de Brasil 2021, las imágenes del entrenamiento en el campus de la Universidad Estatal de Kennesaw en Atlanta sí que abren la posibilidad de ver cambios en el campeón del mundo.



La alineación del de Pujato, provincia de Santa Fe, fue mutando desde aquella conquista del campeonato continental, pero tras el triunfo en el Mundial de Qatar 2022 los nombres en la portería, defensa y centro del campo fueron casi siempre los mismos en todos los compromisos internacionales posteriores.



Uno de los pilares sobre los que se asienta el cuadro albiceleste se basa en su seguridad atrás, con la presencia casi fija del lateral derecho Nahuel Molina, los centrales Cristián Romero y Nicolás Otamendi y la de Nicolás Tagliafico en el lado izquierdo.





El defensa del Manchester United Lisandro Martínez se ha erigido como uno de las posibles variantes en la defensa, como pasó en el campeonato en tierras qataríes, siendo primordial para la alternativa de pasar de dos a tres hombres en el centro de la zaga.



La sala de máquinas argentina estuvo formada por los mismos tres jugadores desde el segundo duelo mundialista ante México: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis MacAllister.



Leandro Paredes, actual pivote de la AS Roma, puede ser otra de las sorpresas del combinado en su debut, ya que el futbolista viene de una excelente temporada en el mediocampo del equipo italiano y también sumó minutos en los últimos dos amistosos de preparación contra Ecuador y Guatemala de la semana pasada.



El ataque es sin duda el punto que más permutas ha presentado en los últimos tiempos salvo por el liderato de Lionel Messi. El astro argentino ha estado escoltado sobre todo por el veterano Ángel di María, aunque el extremo Nicolás González ha estado presente desde el inicio en varios encuentros.



La figura del 9 por su parte ha supuesto una dicotomía entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque cabe destacar que ha habido veces que el seleccionador ha apostado por una doble punta.



Las alternativas de la 'Scaloneta' en este primer partido son de vital importancia, ya que el equipo nunca pudo sumar los tres puntos en los partidos inaugurales de los campeonatos que disputó bajo las ordenes del exfutbolista del Deportivo de la Coruña.



Lo que sí es seguro es que el máximo favorito a levantar la Copa América en la final del próximo 14 de julio no tiene un once fijo e irá evolucionando a medida que avance el torneo que comienza mañana en el Estadio Mercedes Benz de la capital del Estado de Georgia.