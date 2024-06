Deschamps no descarta a Mbappé: "Todo va bien, nos aseguraremos de que esté disponible"

"Todo va en la dirección correcta después de este gran 'shock'. Ayer pudo entrenar y así será esta tarde. Participará hoy en el entrenamientos. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible mañana", desveló antes de confirmar que Mbappé llevará una máscara si finalmente juega de la que no quiso dar detalles

Junio 20, 2024 10:39 AM

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, no descartó a Kylian Mbappé, con una fractura en la nariz, para el choque que disputará su equipo frente a los Países Bajos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa.

"Todo va en la dirección correcta después de este gran 'shock'. Ayer pudo entrenar y así será esta tarde. Participará hoy en el entrenamientos. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible mañana", desveló antes de confirmar que Mbappé llevará una máscara si finalmente juega de la que no quiso dar detalles. "No hay necesidad de saber más, ya tenéis suficiente información (a la prensa)", apuntó.

Deschamps también recordó que la política estuvo en exceso presente en su rueda de prensa anterior al inicio de la Eurocopa. "Fueron un total de ocho preguntas y siete y media de las que salieron no fueron sobre fútbol", resaltó.

También habló sobre el estado de forma de Antoine Griezmann, que no estuvo muy participativo durante el estreno de Francia ante Austria, y dijo que el jugador del Atlético de Madrid "obviamente" sabe que no jugó su mejor partido con Francia.

"Cuanto más encaje en el desarrollo del juego, mejor será para nosotros. La influencia de Antoine en nuestro juego es una parte importante. Tengo plena confianza en él", aseguró.

En el caso de que Mbappé finalmente no pueda jugar contra los Países Bajos, habló de cómo gestionar el grupo: "Me aseguro de tener conversaciones con los jugadores, los que son titulares y los que no lo son. Todos están listos. En cualquier momento, como en el primer partido, tienen que responder".

Respecto al choque ante los Países Bajos, Deschamps declaró que ambos equipos tendrán que romper "un equilibrio de poder" y dejó claro que el primer objetivo de Francia será crear problemas a su rival y limitar sus acciones ofensivas. "Pasamos tiempo con mi personal técnico y los analistas de vídeo para diseccionar el partido", concluyó.