La hora de la verdad para la Brasil de Vinícius empieza contra Costa Rica

Equipo de Periodistas

Junio 23, 2024 09:53 AM

Conectar a la afición y recuperar el respeto perdido. Con esos dos objetivos la selección brasileña inicia este lunes su andadura en la Copa América de Estados Unidos ante Costa Rica, sin Neymar, pero con el mejor futbolista del momento: Vinícius Júnior.



La Canarinha afronta su primera gran cita internacional a los mandos de Dorival Júnior y en medio de un profundo proceso de renovación que ha traído a esta convocatoria a jóvenes que prometen dar mucho que hablar, como Endrick o Savinho.



Su debut será en tierra de gratos recuerdos para los brasileños. Fue en California donde la selección de Romário, Bebeto y compañía se coronó campeona mundial en 1994. En esta ocasión cambiarán el Rose Bowl de Pasadena por el SoFi Stadium de Inglewood.



Aunque menos distante está la eliminación en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, cuando Brasil fue incapaz de superar la primera fase en un grupo fácil con Ecuador, Perú y Haití.

Leer más: El desquite pendiente de Mbappé y Griezmann



Con todo, el equipo sabe que es un lugar especial y cree que ha "llegado la hora" de devolver a la pentacampeona del mundo a lo más alto. "Nos falta probar nuestra calidad con un título", reconoció Rodrygo, delantero del Real Madrid, en rueda de prensa.



El último que levantaron fue precisamente la Copa América de 2019. De esa selección solo sobreviven Alisson, Marquinhos, Éder Militão y Lucas Paquetá.



A partir de ahí solo coleccionaron sinsabores.



En la Copa América de 2021, Argentina les arrebató el título en la final del Maracaná de Río de Janeiro. En el Mundial de Qatar 2022, cayeron en cuartos ante Croacia en los penaltis; y en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 llevan hasta el momento más derrotas (3) que victorias (2).



Pero también tienen motivos para soñar. Vinícius llega con la vitola del futbolista más en forma del momento, Raphinha ha ido de menos a más en el Barcelona y Rodrygo sigue creciendo en el Real Madrid en diferentes posiciones de ataque.



Y como revulsivo, Endrick y Savinho. El adolescente de 17 años atado por el Real Madrid se ha convertido en todo un fenómeno en Brasil y el extremo del Grupo City ha firmado un temporadón con el Girona.



No serán titulares en principio, pero tendrán minutos importantes.



Para el debut contra Costa Rica, Dorival sopesa introducir dos cambios en defensa con respecto al once del último test de preparación contra Estados Unidos (1-1).



Militão entraría por Lucas Beraldo y Guilherme Arana, por Wendell.



Costa Rica es, a priori, la selección más débil de un grupo D que completan Paraguay y Colombia.



Este mes, la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro solventó con victorias incontestables sus dos compromisos de eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 ante San Cristóbal y Nieves (4-0) y Granada (0-3).



Esta será su sexta participación en una Copa América y lo hace, como Brasil, con una nueva generación de talentos.



Después de las salidas de los históricos Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, la estrella con más rodaje de los 'ticos' es el delantero Joel Campbell, exjugador del Villarreal, Real Betis y el Arsenal, y con experiencia en el fútbol mexicano.



Pero el que puede sorprender es Manfred Ugalde. Es delantero, tiene 22 años y juega en el Spartak de Moscú. Se mueve bien en espacios cortos y cabecea de forma sobresaliente pese a su corta estatura (1,73 metros).



Es el arma secreta de una Costa Rica que no tiene nada que perder ante Brasil.



- Alineaciones probables:



Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana (o Wendell); Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Rodrygo.



Entrenador: Dorival Júnior.



Costa Rica: Patrick Sequeira; Julio Cascante, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Haxzel Quirós, Orlando Galo, Brandon Aguilera, Joseph Mora; Joel Campbell, Álvaro Zamora; y Manfred Ugalde.



Entrenador: Gustavo Alfaro.



Árbitro: El mexicano César Ramos. En el VAR estará su compatriota Guillermo Pacheco.



Estadio: SoFi Stadium, Inglewood, en la zona metropolitana de Los Ángeles.



Hora: 18.00 hora local (01.00 GMT del martes).