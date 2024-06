Deschamps: "Mbappé está mejor cada día y quiere jugar"

Deschamps no está "preocupado" por el inicio de la Eurocopa 2024 de su selección

Junio 24, 2024 01:39 PM

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, destacó este lunes, en la víspera del partido de la última jornada del grupo D contra Polonia, la evolución de Kylian Mbappé, que está "mejor cada día", se está acostumbrando a la máscara protectora que deberá emplear por la fractura de nariz y quiere "jugar" como "contra Países Bajos", aunque el técnico no reveló sus ideas en ese sentido.



"La máscara limita un poco la visión. Con su protección, en ciertas situaciones limita el ángulo de visión. Tiene que acostumbrarse", expuso el entrenador en el Westfalenstadion de Dortmund, donde este martes se enfrentará a Polonia para alcanzar una de las dos primeras posiciones de la clasificación.



"Ser primero es importante", reivindicó. Necesita goles para serlo. "No depende sólo de nosotros. Cuantos más goles marquemos más posibilidades habrá de terminar en el primer puesto", advirtió Deschamps.



Francia y Países Bajos suman cuatro puntos en la actualidad. Si ganan las dos, la diferencia y la cantidad de tantos en sus triunfos marcará quien es primero o segundo. De momento, el conjunto neerlandés ha anotado un gol más que Francia (2 a 1), bajo el mismo balance de los dos de +1.





Deschamps no está "preocupado" por el inicio de la Eurocopa 2024 de su selección e insistió en la efectividad como aspecto crucial para no estar ahora clasificado como primero de su cuarteto con "dos puntos más", tras fallar "cinco o seis oportunidades" contra Países Bajos, frente a las críticas sobre el juego del conjunto francés, gris ante Austria y sin alcanzar la dimensión que se espera ante su rival neerlandés.



Antoine Griezmann erró dos de esas oportunidades. Deschamps lo defendió: "Estuvo mejor en el segundo partido. De haber marcado al menos una de las dos, cambiaría la crítica".



Ahora se mide a Polonia, del que destacó su nivel ante Países Bajos, con la que perdió por 2-1. "Tendremos enfrente a un equipo motivado, aunque no se juegue nada. Tiene muchos grandes futbolistas y son peligrosos en las acciones de estrategia", advirtió.