Estados Unidos investiga sobre caso de dopaje de nadadores chinos que competirán en París

Equipo de Periodistas

Julio 04, 2024 12:17 PM

La justicia estadounidense abrió una investigación federal sobre el caso de dopaje de once nadadores chinos que participarán en los próximos Juegos de París y se espera que el director ejecutivo de World Acquatics, la Federación Internacional de Natación, participe como testigo, según recogen este jueves los medios estadounidenses.



Este caso se produce después de que el pasado abril el diario estadounidense 'The New York Times' y la cadena alemana ARD informaran de que un total de veintitrés nadadores chinos dieron positivo a comienzos de 2021 por trimetazidina, un medicamento para el corazón que puede servir para mejorar el rendimiento.



En julio de 2021, muchos de esos nadadores compitieron en los Juegos de Tokio.



Once de ellos, entre ellos los campeones olímpicos Yufei Zhang y Shun Wang, así como el plusmarquista universal Haiyang Qin, forman parte del equipo de Chinna para París 2024.



La Agencia Mundial Antidopaje había dado el beneplácito a su participación en Tokio.



"Durante el proceso de revisión de la decisión de la Agencia Antidopaje China, que duró varias semanas, los científicos y asesores legales externos de la AMA pusieron a prueba minuciosamente la teoría de la contaminación", señaló la Agencia Mundial Antidopaje.