Colombia y Panamá se citan con la historia en el desierto

Julio 05, 2024 04:12 PM

Colombia, sin su ancla en el centro del campo, Jefferson Lerma, y Panamá, la gran revelación de la Copa América, se enfrentan este sábado en un duelo desigual de cuartos de final en el que cada selección tiene su particular cita con la historia.



El State Farm de Glendale, en el desierto de Arizona, será el escenario de este encuentro, el séptimo de la historia entre ambos países, con un balance hasta ahora de cuatro victorias para los cafeteros y dos para los canaleros.



El combinado que dirige Néstor Lorenzo parece imbatible. Encadena 26 partidos sin perder, a uno de igualar su mejor racha de siempre: los 27 de la era de Francisco Maturana, hilvanados entre 1992 y 1994.En esta Copa América de Estados Unidos ha sabido aguantar la victoria (2-1, a Paraguay), golear (3-0, a Costa Rica) y remontar un resultado adverso (1-1, con Brasil).





Ahora le toca afrontar una nueva situación, más peligrosa que cualquiera de las anteriores: jugarse la clasificación a semis con Panamá, 'la cenicienta' de cuartos, que por primera vez ha llegado tan lejos en el torneo.



Lorenzo ya advirtió a los suyos al concluir la fase de grupos : "Vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado".



Más allá de la necesidad de no relajarse, el preparador argentino tendrá que encarar la batalla con los panameños sin una de sus piezas clave en el centro del campo: Jefferson Lerma.



El pivote del Crystal Palace vio una amarilla por entrar en una trifulca en el partido contra Brasil y se perderá los cuartos por acumulación de tarjetas. Mateus Uribe y Kevin Castaño son los principales candidatos para sustituirlo.



Jhon Lucumí, zaguero del Bolonia y quien se lesionó en la primera jornada, no parece que se recuperará a tiempo de sus problemas musculares. También hay dudas en el lateral izquierdo, aunque por motivos técnicos, entre Johan Mojica y Deiver Machado.



En ataque se espera a James Rodríguez, que ha recuperado su mejor nivel con la selección tras meses desaparecido en el São Paulo; Luis Díaz y Jhon Córdoba, que se ha adueñado de la posición de '9' en detrimento de Santos Borré.



Panamá tiene poco que perder y mucho que ganar. Nadie se esperaba que superara un grupo con Uruguay y Estados Unidos, pero apeó al anfitrión y se metió por primera vez entre los ocho mejores de América.



Un premio gordo para una selección que sufrió bajas sensibles antes del torneo, entre ellas la de su capitán Aníbal Godoy.



Sin presiones de ningún tipo, el equipo centroamericano quiere sorprender. Nada de atrincherarse en el área. "Nosotros vamos a salir a jugar, como lo hemos venido haciendo", adelantó el delantero Freddy Góndola, en vísperas del partido.



No obstante, el central José Córdoba, que acaba de fichar por el Norwich inglés, cree que las opciones de victoria pasan por ser "muy efectivos en ataque" y evitar faltas cerca del área y saques de esquina, donde Colombia se hace gigante.



El técnico hispano-danés Thomas Christiansen, quien fue jugador del Barcelona con Johan Cruyff en el banquillo, seguirá sin poder contar con el mediocampista Adalberto Carrasquilla, quien cumplirá su segundo y último partido de sanción.



Panamá se agarra a su potente físico, pero también a la historia. Dos precedentes le sonríen. En la Copa Oro de 2005, los canaleros no solo ganaron una, sino dos veces a Colombia. Primero en la fase de grupos (0-1) y después en unas broncas semifinales (2-3).



Al vencedor de la eliminatoria le tocará en 'semis' un hueso duro de roer: Uruguay o Brasil.



- Alineaciones probables:



Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Deiver Machado o Johan Mojica; Mateus Uribe o Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.



Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Panamá: Orlando Mosquera; Eric Davis, Edgardo Fariña, José Córdoba, Michael Murillo; Cristian Martínez, César Blackman, Édgar Yoel Bárcenas, Jovani Welch, Carlos Harvey; y José Fajardo.



Seleccionador: Thomas Christiansen.



Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).



Estadio: State Farm Stadium, de Glendale.



Hora: 15.00 local (22.00 GMT).