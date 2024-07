Bielsa confirma la baja de Ronald Araújo contra Colombia

Equipo de Periodistas

Julio 09, 2024 01:38 PM

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, informó este martes de que Ronald Araújo se perderá por una lesión muscular el partido de semifinales de la Copa América contra Colombia del Bank of América Stadium de Charlotte (Carolina del Norte).



"Aparte de (Nahitan) Nández no vamos a poder contar con Ronald Araújo", aseguró Bielsa en la rueda de prensa de la víspera del encuentro.



Nández estará de baja por la roja vista en el duelo de cuartos de final de la Copa América ganado en los penaltis (4-2) en Las Vegas (Nevada) por una falta ante Rodrygo Goes.



Araújo, defensa del Barcelona, se lesionó a los 35 minutos de ese encuentro al notar un tirón muscular en un muslo.



Le reemplazará con toda probabilidad José María Giménez en la zaga, mientras que Bielsa informó de que todavía no ha resuelto la duda en el lateral derecho.