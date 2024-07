'Lucho' contra el 'Dibu': un ardiente cara a cara en la línea de gol

Equipo de Periodistas

Julio 13, 2024 03:38 PM

Uno es el agitador y el picante de Colombia en ataque. El otro es el dique y el titán de Argentina para dejar la portería a cero. Luis Díaz y Emiliano Martínez se miden cara a cara en un duelo clave de la final de la Copa América.



'Lucho' y el 'Dibu', dos jugadores de enorme carácter y pasión en cada jugada, se han enfrentado en siete ocasiones a lo largo de sus carreras tanto en selecciones como en la Premier League con el Liverpool y el Aston Villa, respectivamente.



Según los datos de BeSocccer para EFE, dos partidos acabaron con victoria para el delantero colombiano, cuatro terminaron en empate y solo uno fue un triunfo para el guardameta argentino.



Su último enfrentamiento lo tienen muy reciente: un volcánico 3-3 el pasado 13 de mayo entre el Aston Villa y el Liverpool de mal recuerdo para Martínez, que cometió un error infantil introduciendo en su propia portería un balón sin mayor peligro.

No obstante, ese día el protagonista cafetero no fue Díaz sino su compañero de selección Jhon Durán, que selló un doblete en el minuto 85 y 88 para que el Aston Villa igualara el marcador en la recta final.



Díaz ya sabe lo que es marcar ante Martínez. Lo hizo de forma magistral en la semifinal de la Copa América de 2021 robando la cartera a Germán Pezzella y después superando al arquero argentino con un sutil remate.



Pero en aquella noche en Brasil, sería el 'Dibu' el que acabaría levantando los brazos con un memorable para los argentinos y traumático para los colombianos juego psicológico en los penaltis que le dio el pase a la final a la Albiceleste con tres paradas magníficas en la tanda.



La figura de Martínez se agiganta en esos momentos al borde del precipicio: cuando a unos les tiemblan las piernas, al 'Dibu' se le escapa la sonrisa.



Sucedió de nuevo en los cuartos y la final del Mundial de Qatar 2022 y también hace apenas nueve días, cuando volvió al rescate de los de Lionel Scaloni en los penales frente a Ecuador en cuartos.



Martínez se ha colocado bajo los palos en siete ocasiones para unos penaltis, en seis de ellas ha avanzado su equipo y en las cuatro que defendía la camiseta argentina llevó a los suyos al triunfo.



De 18 disparos en tandas con Argentina detuvo ocho, encajó nueve y uno se marchó fuera. Dicho de otra forma, solo uno de cada dos penaltis que enfrentó acabaron en la red.



Pero la importancia del 'Dibu' no se mide solo por las penas máximas y, con 10 paradas en este torneo, ha sido imprescindible para que Argentina solo haya encajado un gol (frente a Ecuador) y para que nunca haya ido por detrás en el marcador.



Por su parte, 'Lucho' es uno de los evidentes responsables de que Colombia haya sido una apabullante maquinaria ofensiva en esta Copa América con 12 goles hasta el momento. Díaz firmó dos de ellos (uno de penalti).



Se respira expectación cada vez que el balón llega a sus botas y, aunque no ha estado fino de cara al arco, sus impetuosas arrancadas y su desborde constante elevan el nivel de los de Néstor Lorenzo.



En este sentido lleva seis pases clave, definidos como pases en juego que terminan en remate, jugada de peligro o gol; y 63,5 intervenciones por cada 90 minutos, entendidas como la suma de duelos, pases, centros, recuperaciones, regates y tiros.



Como referencia, Lionel Messi acumula en esta Copa América tres pases clave y 51,2 intervenciones por 90 minutos.