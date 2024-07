Di María, despedida con letras de oro

Equipo de Periodistas

Julio 14, 2024 10:39 AM

Ángel di María, que se despedirá este domingo de la selección argentina cuando dispute la final de la Copa América 2024, fue homenajeado por sus compañeros con una cena la víspera en la que recibió una camiseta albiceleste con el 11 a la espalda y la inscripción 'Gracias Fideo'.



Di María sumará esta noche su partido 145 y puede conquistar su cuarto título con Argentina, tras la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, vestido de albiceleste ganó el Mundial sub-20 jde Canadá 2007 y el título olímpico en Tokio 2008.

En su despedida, Di María compartió una foto en Instagram en la que aparece junto a Leo Messi, de camino a su último entrenamiento con la selección, y el mensaje: "La vida me dio más de lo que alguna vez pude pedirle".



Previamente, en una entrevista con 'France Football' había asegurado: "Mi decisión está tomada, aunque me duele por la selección es donde me siento más feliz. Di todo por Argentina durante 15 años. Los jóvenes merecen su oportunidad. Es hora de dar un paso al costado".