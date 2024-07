El Real Madrid tendrá locales de restauración en el aeropuerto de Barajas

Equipo de Periodistas

Julio 18, 2024 09:10 AM

El Real Madrid, a través del proyecto ‘The Corner by Real Madrid’, contará con locales de restauración en los aeropuertos de España, empezando por las terminales T1 y T4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas.



La forma de la barra de ‘The Corner by Real Madrid’ está inspirada en la silueta del renovado estadio Santiago Bernabéu, con una pieza central de 100 metros cuadrados con un “estilo elegante y moderno”, según un comunicado en la web del club.



Para este proyecto, el club presidido por Florentino Pérez se ha aliado con Avolta, compañía especializada en experiencias de viaje.



“The Corner by Real Madrid es la punta de lanza de un proyecto único. Con este concepto, nuestra compañía da alas a nuestra estrategia de combinar el comercio minorista con una oferta de restauración de muy alta calidad para los viajeros en tiendas libres de impuestos, creando espacios con un fuerte arraigo local que sorprenden a los clientes”, explicó su directora general, Ángeles Montesdeoca.



Un espacio que tiene como objetivo estar presente en once de las principales tiendas ‘duty free’ en España y contará, además con una sección donde adquirir productos oficiales del Real Madrid.



“En la barra se sirve un producto local, de gama alta y representativo de la gastronomía española tradicional. La carta para llevar incluye bocadillos de inspiración local e internacional, así como una variedad de ensaladas para completar la oferta mediterránea, incluyendo opciones vegetarianas y veganas”, explicó el club.