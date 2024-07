París 2024 descarta, de momento, el porte de mascarillas contra el covid-19

El responsable de los JJ.OO. de París aclaró, de este modo, que "no hay ninguna recomendación para poner en la marcha el porte de la mascarilla" en este momento.

Equipo de Periodistas

Julio 21, 2024 08:54 AM

El presidente del Comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony Estanguet, descartó, de momento, el porte de mascarillas, a pesar del probable repunte de covid-19 en zonas sensibles como la Villa Olímpica, que acogerá hasta 14.500 personas entre deportistas y cuerpo técnico.



"No hay ninguna recomendación para reforzar el dispositivo. Tenemos listo un plan sanitario para activarlo, si fuese necesario, pero la recomendación es que el plan sanitario ordinario siga, que se basa, especialmente, en una buena higiene de manos", contó Estanguet este domingo, a cinco días del inicio de los Juegos.



Las autoridades sanitarias francesas alertaron un repunte de casos de covid-19 durante junio, situación que había mejorado en julio con una estabilización de la circulación del virus en la región de París.



No obstante, especialistas sanitarios esperan que haya un agravamiento debido a la llegada de 15 millones de espectadores, dos millones de ellos extranjeros. La Villa Olímpica, donde se alojan los cerca de 10.000 deportistas junto a sus delegaciones, está señalado como uno de los lugares más críticos debido a la intensa convivencia.



En su primera conferencia de prensa ante los periodistas destacados a los Juegos, Estanguet fue cuestionado en varias ocasiones sobre la ceremonia de inauguración del 26 de julio y sus desafíos de seguridad y acerca de la calidad del agua del río Sena.



El director de los Juegos aclaró que las recientes precipitaciones en Francia, que han afectado a París, no ha tenido un impacto en el caudal del río, por lo que el Sena está listo tanto para acoger la apertura de los Juegos como para las pruebas olímpicas de aguas libres y triatlón.



"El caudal ha bajado bastante en los últimos tiempos, no ha habido impacto de las recientes lluvias. Todos los indicadores están en verde", alegó.



Estanguet recordó que el tema de las seguridad en los Juegos ha sido "la prioridad número uno".



"Nos hemos repartido la responsabilidad con el Estado francés, el espacio público les corresponde a ellos, los lugares de competición, a nosotros. Contamos con 17.000 agentes de seguridad privados al día, hasta 20.000 para ciertos días", aseveró.



El presidente del comité organizador de París 2024 destacó además el récord de venta de billetes para unos Juegos, batiendo a Atlanta 1996, al alcanzar los 8,8 millones y recordó que aún hay 20 deportes con entradas disponibles.