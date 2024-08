Técnico de Nicaragua prohíbe a jugadores motos, celulares, teñirse el cabello y tatuajes

"No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos. Hay muchas cosas que no me gustan", confesó el seleccionador de Nicaragua

Equipo de Periodistas

Agosto 14, 2024 04:35 PM

El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa, dijo que les prohibió a sus jugadores llegar en motocicletas a los entrenamientos, usar teléfonos móviles, teñirse el cabello, y hacerse tatuajes excesivos.

El técnico chileno, que ilusiona con su desempeño al frente de la Azul y Blanco, aseguró que ha impuesto disciplina y rigor dentro del plantel y que les ha explicado a los jugadores que son profesionales y que se deben exigir al máximo como tal.

En entrevista en Youtube con el periodista costarricense José Alberto Montenegro, 'el Fantasma' aseguró que los jugadores le han entendido que es muy peligroso, para su carrera profesional, subirse en motocicletas.

También dijo ser rígido con el uso de los teléfonos móviles porque a él le gusta que el jugador se concentre un 100 % en el fútbol.

"No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos. Hay muchas cosas que no me gustan", confesó el seleccionador de Nicaragua, quien reveló que uno de los hábitos más difíciles de cambiar es que dejen de poner picante o chile en los alimentos.

"Los jugadores han entendido bien que es por el bien de ellos", afirmó el técnico chileno, quien multa a un jugador que esté con el celular en la mano durante la concentración o entrenamientos.

"Son muchas las cosas que estamos tratando de corregir para que el jugador entienda que esta profesión es corta y es la más bonita para nosotros, que jugamos", destacó.

Las claves: un nuevo modelo de juego y disciplina

Nicaragua se mantiene invicta en los torneos de selecciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) desde que el técnico chileno asumió la dirección de la Azul y Blanco.

Ascendió de manera invicta a la Liga A de Naciones de la Concacaf y clasificó a la Copa Oro.

En total acumula 10 victorias y dos empates en dos ediciones de la Liga B de Naciones, y en las eliminatorias del Mundial de 2026 ganó sus dos primeros partidos, con lo que suma 14 partidos sin perder de forma consecutiva, sin incluir los partidos amistosos.

Figueroa explicó que, parte de su éxito, es que primero impuso un modelo de juego ofensivo, de rapidez, y luego de disciplina para todos los jugadores.

'El Fantasma' sostuvo que no tiene un referente que lo haya marcado en temas disciplinarios en su carrera, sino que lo ha ido aprendiendo poco a poco, y que sigue a técnicos reconocidos como José Mourinho, Jürgen Klopp y Pep Guardiola.

"Esto de la disciplina es propio (...) Siempre he tratado de que los jugadores se sienten a la mesa juntos y se paran juntos. Aquí no es de terminan de comer y se van unos. No, aquí llegamos todos y nos paramos todos", dijo el técnico que ha impuesto la filosofía de conjunto sobre las individualidades.

La Azul y Blanco lidera la tabla del Grupo D de las eliminatorias del Mundial 2026 tras golear a Montserrat por 4-1 y a Belice por 0-4 en las dos primeras jornadas, y quedó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Con otra victoria, los dirigidos por Figueroa aseguran su clasificación para la siguiente ronda. Nicaragua se citará después con Guyana y Panamá.

El seleccionado nicaragüense fue emparejado con Panamá, Belice, Guyana y Montserrat en el grupo D de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico chileno cree que los nicaragüenses se encaminan para estar en los primeros puestos de la Concacaf y que la "gran misión" sigue siendo la misma: clasificar