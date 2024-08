El Mallorca frena al Madrid empatando 1-1

Equipo de Periodistas

Agosto 18, 2024 05:15 PM

El Real Madrid se dejó sus dos primeros puntos en Son Moix, ante el Mallorca (1-1), en el arranque de LaLiga EA Sports que premió el entusiasmo y el crecimiento del conjunto de Jagoba Arrasate y que dejó en evidencia las lagunas del campeón, que desapareció en la segunda parte y que no tuvo recursos a pesar de todo su arsenal.



La primera salida destapó algunas lagunas en el juegomadridista, condicionado por la baja de Toni Kroos, el 'hombreorquesta' en la zona ancha y al que acudían sus compañeros cuando lascosas se ponían difíciles. Pero esta noche el alemán no estaba.



La presencia de Mbappé, Vinicius, Bellingham sobre el terreno de juegono fue suficiente para imponer la jerarquía que se le supone a unMadrid candidato a ganarlo todo.



El Mallorca, con entrega, sacrificio, armas que siempre han destacadoen el libreto de Arrasate, como lo demostró en su exitosa etapa en elOsasuna, le paró los pies a un adversario temible.



El juego bermellón ha cambiado con respecto al que exhibía con elmexicano Javier Aguirre en el banquillo. Es más vertical, agresivo, yle saca más partido a las bandas, donde cumplieron perfectamente sucometido Dani Rodríguez y Takuma Asano.



Es solo el principio, pero el equipo madridista ya ha dejado algunosinterrogantes en la isla, que despejará, seguramente, en el futuro:avasalla, pero no culmina; domina sobre el terreno de juego, pero notraslada esa superioridad al marcador.



El choque no pudo tener mejor inicio para el Mallorca con las dosocasiones creadas en los primeros cinco minutos: Dani Rodríguezamenazó con un disparo que se marchó desviado por muy poco, y Courtoistuvo que esforzarse para despejar al córner un remate de Samu Costa.



La alegría en las filas bermellonas y en las gradas duró poco, lo quetardaron en asociarse Vinícius, Mbappé y Rodrygo, con el 0-1 marcadopor este último (min. 12) que devolvió a la realidad al equipo deArrasate.



Rodrygo realizó dos regates antes de batir a Greif con disparoajustado al palo más alejado del portero eslovaco.



La ventaja en el marcador permitió a los madridistas -quecomparecieron con el mismo once que ganó la Supercopa de Europa-imponer un juego más reposado. De hecho, no volvieron a crear peligrohasta el minuto 35, con una acción de fantasía en la que intervinieronBellingham, Vinícius, Valverde, Rodrygo y Mbappé.



El francés no llegó a cabecear por poco a un balón tocado ligeramentepor Greif. Mbappé intentó muchas cosas en el primer periodo condistinto resultado; en todo caso, en ninguna de ellas dispuso de unremate franco para incrementar la ventaja en el marcador.



El Mallorca también disfrutó de una gran ocasión tras un error deCourtois en el despeje tras un centro de Asano (min. 41). Muriqi llegócon ventaja a ese balón, pero el propio meta belga despejó al córnerenmendando su fallo.



Vinícius fue una pesadilla para su marcador, Maffeo. Ambos tuvieronalguno rifirrafes, sobre todo, en los primeros 15 minutos, recordandootras escaramuzas en el mismo escenario. El brasileño provocó sendastarjetas amarillas para Maffeo y Arrasate, por protestar, al final delprimer periodo.



El 1-1, obra de Muriqi, nada más comenzar la segunda parte, obligó alMadrid a dar un paso adelante. El cabezazo del kosovar tras un saquede esquina lanzado por Dani Rodríguez, fue inapelable.



Pero fue el equipo de Arrasate el que aprovechó las dudas quesurgieron en el conjunto blanco. Muriqi volvió a amenazar la porteríavisitante en uno momentos en que el choque ya era de ida y vueltaentre dos rivales al que el empate no satisfacía en absoluto.



Mbappé tuvo el 1-2 (min., 61) con un derechazo raso, pegado al paloderecho de la meta balear al que Greif respondió sacando una manosalvadora. El galo repitió jugada poco después. También se encontrócon el portero eslovaco con otra parada decisiva a que intentó llegarRodrygo con la oposición del colombiano Mojica que impidió el golvisitante.



El equipo de Ancelotti, con Modric en el sitio de Tchouaméni, seesmeró en busca del gol de la victoria en el tramo final.



Tuvo sus ocasiones, también disfrutó de las suyas el conjunto balear yel partido llego a su epílogo con el Madrid lanzado al ataque conGüler, Brahim, Lucas Vásquez, y un Mallorca defendiendo con todo.



La grada celebró el empate como una victoria. El punto sabe a gloria alos bermellones, que supieron defenderse cuando más apretaba un Madridque acabó con diez jugadores en el campo por la expulsión de Mendy enel minuto 97, que vio la tarjeta roja directa por una entrada aMuriqi.



-- Ficha técnica:



1 - Mallorca: Greif; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Samu Costa(Copete, min. 92), Darder (Morlanes, min, 72), Mascarell, DaniRodríguez; Asano (Larin, min. 72) y Muriqi.



1 - Real Madrid: Courtois; Carvajal m(Lucas Vásquez, min,. 87), Militao,Rüdiger, Mendy; Tchouaméni (Modric, min. 63), Fede Valverde,Bellingham (Arda Güler, min. 87); Rodrygo, Vinicius (Brahim, min. 87)y Mbappé.



Goles: 0-1, min. 12: Rodrygo; 1-1, min. 52: MuriqiÁrbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Expulsó con tarjeta rojadirecta a Mendy en el minuto 96. Mostró tarjetas amarilla a Maffeo(min. 47), al técnico Jagoba Arrasate (min. 47)



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EASports disputado en el estadio Son Moix ante 23.010 espectadores. ElMallorca hizo el paseíllo al Real Madrid por el reciente título decampeón de la Supercopa de Europa. El jugador de baloncesto mallorquínRudy Fernández, quien acaba de anunciar su retirada, realizó el saquede honor. Rafael Nadal y el seleccionador de Argentina, LionelScaloni, presenciaron el partido.