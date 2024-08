El argentino 'Maligno' Torres, oro en París 2024, da una 'vuelta olímpica' en Córdoba

Equipo de Periodistas

Agosto 24, 2024 05:09 PM

Cientos de ciclistas acompañaron este sábado al ciclista argentino José 'Maligno' Torres Gil, campeón olímpico en la prueba de BMX estilo libre en París 2024, en una 'vuelta olímpica' en la ciudad de Córdoba, donde reside, con una demostración de sus destrezas.



Grandes y chicos con sus bicicletas vivaron y se sacaron fotos con 'el Maligno', vestido de negro, con gorra y anteojos espejados de sol, que llegó con una bandera argentina sobre el manubrio de su bicicleta, en una mañana soleada y fresca, según las imágenes difundidas por el Gobierno de la provincia de Córdoba.



'La Vuelta Olímpica' recorrió 3,5 kilómetros en un circuito que une simbólicamente las dos pistas de BMX en las que se formó el talentoso 'Maligno': las ubicadas en el Parque de las Naciones y en el Parque del Kempes (en alusión al cercano Estadio Mario Alberto Kempes).

El propio 'Maligno' sacaba fotos mientras andaba en bicicleta entre la multitud, hasta llegar al 'Maligno Park' en el Parque del Kempes.



La vuelta en bicicleta tuvo a un DJ en vivo, shows de destrezas de BMX y un sorteo al final, organizada por el Gobierno de Córdoba y su ciudad capital en reconocimiento al atleta, que a los 29 años el pasado 31 de julio logró la primera y única medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 para Argentina cuando se impuso en BMX Freestyle.



El 'demoshow' de BMX comenzó con las piruetas de su hermano mellizo, Francisco Torres Gil, recuperándose de una lesión en la espalda, y un niño de ocho años, entre otros ciclistas, en una pista decorada con la foto del campeón besando la medalla, escoltada con gradas completas de fanáticos, a las que se sumó la caravana de ciclistas que llegó con Torres, quien siguió saludando y sacándose fotos.



El 'Maligno' empezó con un calentamiento mostrando una 'backflip tailwhip' suave, una 720, una 'frontflip', una 'backflip' y una 'double tailwhip' que generó el grito de la audiencia, y siguió con una seguidilla de trucos con su equipo de ciclistas y un 'backflip' más alto.



Agitado, Torres contó que la idea de esta 'vuelta olímpica' surgió cuando los medios le preguntaron en la villa olímpica en París qué iba a hacer cuando llegara a Córdoba y les contestó que le "gustaría hacer una pedaleada".



El medallista olímpico, nacido en Bolivia pero con doble nacionalidad, siguió con una rutina de competencia mostrando una 'transfer 720', un 'flair' muy alto y se ganó un aplauso con una 'transfer double tailwhip'.



Cerró saludando al público con la bicicleta sobre su cabeza en una de las lomas de la pista, donde su hermano se acercó a entregarle la medalla de oro.



"Estaba nervioso porque no sabía si me iban a acompañar", se sinceró Torres.



"Lo más importante, lo que más quería es que ustedes pudieran disfrutar un poquito, conocer un poquito más nuestro deporte, que los niños se acerquen para poder ver qué es lo que hacemos", dijo.



"No esperaba el apoyo gigantesco que tenemos hoy en día", agregó.



El deportista agradeció el apoyo del gobierno y el municipio, al señalar que la medalla de oro es resultado de "un trabajo muy largo, de muchos años", y, pese a que está "arrastrando" unas lesiones, de las que va "a tratar" de recuperarse, le espera una competencia en Brasil y un viaje a Japón.