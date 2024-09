Colombia sueña con volver a semifinales y Países Bajos espera seguir dando sorpresas

Equipo de Periodistas

Septiembre 14, 2024 05:05 PM

La selección colombiana sueña este domingo con volver a las semifinales de un Mundial Femenino Sub-20 luego de 14 años, cuando jugó esa fase en la Copa de Alemania, pero al frente tendrá a Países Bajos, un equipo que apunta a seguir dando sorpresas.



En el estadio Pascual Guerrero de Cali las cafeteras tratarán de hacer valer el apoyo de un público que colmará las tribunas para intentar meterse en las semifinales, tarea en la que estarán lideradas por la atacante Linda Caicedo, estrella del Real Madrid.



Además de Caicedo, el seleccionador Carlos Paniagua contará con otras jugadoras que se han hecho un hueco en el once titular a lo largo del torneo, como la atacante Yesica Muñoz, del Llaneros, y la centrocampista Natalia Hernández, del Deportivo Cali.



Sin embargo, la principal duda es la reaparición de la central Yunaira López, del Atlético Nacional, que se perdió el juego de octavos contra Corea del Sur por un trauma craneoencefálico que obligó a que fuera sacada en una ambulancia del partido de la tercera jornada del Grupo A contra México en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Por eso, manifestó, que si no logra tener a López es probable que vuelva a jugar como central la lateral Cristina Motta, que "ha cumplido en esa posición" en el juego de octavos ante Corea del Sur, que las cafeteras ganaron por 1-0 con gol de Caicedo.



Por otra parte, Paniagua aseguró este sábado que Países Bajos "es un equipo de cuidado, es un equipo físico que tiene muchas variantes con el balón, que tiene transiciones fuertes, jugadoras rápidas arriba".



"Lo más importante es que nuestras jugadoras tengan la concentración y vivan el partido como contra Corea del Sur", expresó el seleccionador colombiano.



Igualmente, las cafeteras buscarán revalidar el buen trabajo defensivo que han hecho en el torneo, en el que son el único equipo que aún mantiene su valla invicta gracias, en buena medida, a las estiradas de Luisa Agudelo, que con 17 años también se coronó campeona, como titular, de la liga colombiana con el Deportivo Cali.



Países Bajos, entre tanto, viene de salir con vida de un partido difícil contra Francia en el Atanasio Girardot, donde ganó por 1-2 en el tiempo suplementario y dio una sorpresa ante una de las favoritas al título.



El equipo que dirige la joven Roos Kwakkenbos tratará de volver a la fase que disputó por primera y única vez en el Mundial Sub-20 de Costa Rica en 2022 al que, al igual que en Colombia, no llegó como favorita.



Lo cierto es que la estratega tendrá que lidiar con la baja de la centrocampista Ilse Kemper, suspendida por acumulación de amarillas y quien se prevé sea reemplazada por la ofensiva Jet van Beijeren, que fue clave ante las francesas porque destrabó el partido en el segundo tiempo.



"Estamos deseando que llegue el juego con Colombia. Estamos esperando multitudes, a todos los espectadores en el estadio. La gente sueña con el fútbol aquí. Es genial tener la Copa Mundo aquí y, en especial, poder jugar contra Colombia", afirmó la entrenadora tras el partido de octavos.



- Alineaciones probables:



Países Bajos: Femke Liefting; Louise Van Oosten, Djoeke De Ridder, Veerle Buurman, Emma Frijns; Kealyn Thomas, Jet van Beijeren; Fleur Stoit, Robine Lacroix, Iris Remmers, y Bo Van Egmond.



Seleccionadora: Roos Kwakkenbos.



Colombia: Luisa Agudelo; Katerine Osorio, Cristina Motta, Mary José Álvarez, Sintia Cabezas; Natalia Hernández, Juana Ortegón, Gabriela Rodríguez; Yesica Muñoz, Karla Torres y Linda Caicedo.



Seleccionador: Carlos Paniagua.



Árbitra: por definir.



Estadio: Pascual Guerrero, de Cali.



Hora: 16.30 local (21.30 GMT).