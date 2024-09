El Vampiro Canadiense deja la lucha libre mexicana para conquistar Europa

Equipo de Periodistas

Septiembre 21, 2024 10:02 AM

El Vampiro Canadiense, leyenda de la lucha libre que se retirará este año, dejará al pancracio en México para conquistar Europa con la empresa italiana New Wrestling Evolution (NWE), de la que es socio.



"Europa es un mercado enorme porque todos los países están conectados, puedes cruzar Europa en un día en tren. Hay lucha en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Irlanda y su lucha es como la de antes.Eso me dará un aire nuevo, después de tantos años en México", explicó a EFE.



Con 57 años, Ian Richard Hodgkinson, nombre de pila del gladiador oriundo de Canadá, vive sus últimos combates, luego de una carrera profesional de cuatro décadas en la que se convirtió en una figura en México, que tiene una de las escuelas de lucha libre más longevas y respetadas del mundo.



El peleador fue estrella en las dos empresas mexicanas más grandes, el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, además de ganar cabelleras de otras figuras como Pirata Morgan y Rey Bucanero.



Con su experiencia de 40 años de conocer el negocio de la lucha libre, ahora intentará revivir, de la mano del empresario italiano Roberto Indiano, a NWE, que tuvo una primera etapa en la primera década de los años 2000, cuando hizo giras por otros países europeos como España, pero no encontró el éxito económico.



"Viví seis años en Europa y comprobé que existe una enorme afición e industria. Al aficionado europeo le gusta la historia, la novela, el drama. La acción de buenos contra malos, más estilo de la estadounidense WWE, con nombres gigantescos, fantasía".



Su primera misión será igualar la industria del pancracio italiano al de Reino Unido, una de las potencias europeas.



El reto será difícil, ya que planea hacer una especie de Unión Europea, en la que se unifiquen todos los estilos en uno, para hacer más fácil su comercialización. El gladiador aceptó que España será uno de sus mercados clave, pero antes de intentar desarrollar la lucha libre allá, se enfocará en Italia.



"La lucha libre europea no tiene su propio estilo. Por ejemplo, en Inglaterra hay mucho llaveo, Alemania es más monstruosa, con hombres grandes; Francia es un poco de los dos, Italia es muy WWE, hay una influencia grande de Estados Unidos, pero no tanto", sentenció.