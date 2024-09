Luca Langoni: "Jugar contra Messi me atrajo mucho" para fichar por New England de la MLS

Equipo de Periodistas

Septiembre 25, 2024 02:21 PM

El extremo argentino Luca Langoni, del New England Revolution de la MLS, dijo este miércoles que la oportunidad de jugar contra Lionel Messi fue uno de los motivos que le llevó a fichar por la liga estadounidense.



"La verdad es que me atrajo mucho. Jugar contra él. Creo que va a ser algo muy lindo", aseguró en una rueda de prensa organizada por la MLS Langoni, que llegó en agosto al New England procedente de Boca Juniors.



El bonaerense, que ha anotado dos goles desde su debut, reconoció que la llegada a Estados Unidos se produjo sobre todo por el mal momento que atravesaba en su club.



"No estaba en un en un buen momento en Boca, no estaba pasando por un buen momento futbolístico y nada, sentí que era el momento de dar un paso en mi carrera. Lo pensé mucho, fue difícil, pero ya estoy acá y estoy contento", dijo.





Pese a reforzarse con Langoni, el New England Revolution es último de la Conferencia Este de la MLS, a seis puntos de las plazas con acceso a la fase final con solo cinco fechas por disputar.



Clasificar para esa fase final es una misión difícil para Langoni y sus compañeros, pero el bonaerense aseguró que aún trabajan con ese objetivo.



"Siempre vemos 'chance' de clasificar y estamos trabajando para eso. Sabemos que no se nos vienen dando los resultados, pero estamos trabajando muy bien en la semana, muy duro, para afrontar estos últimos partidos que quedan.