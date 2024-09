Equipo de Periodistas

Septiembre 25, 2024 04:21 PM

Un solitario gol de Robert Lewandowski en el minuto 19 dio la séptima victoria en siete partidos al Barcelona, esta vez ante el Getafe, que encadena doce partidos sin ganar -aún no lo ha hecho esta temporada- y seis sin marcar un tanto al conjunto azulgrana.



El Barça, que continuará una semana más como líder destacado de LaLiga EA Sports, mereció mucho más. Pero sólo pudo derribar una vez el muro del conjunto azulón, que se dedicó a defenderse con su agresividad habitual y apenas inquietó a Iñaki Peña, prácticamente inédito en su estreno como titular tras la grave lesión de Ter Stegen. El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (i) se escapa de Juan Antonio Iglesias, del Getafe, durante el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Laliga EA Sports que disputaron FC Barcelona y Getafe CF, este miércoles en el Estadi Olimpic Lluis Companys, en Barcelona.



Y eso que fue el exazulgrana Carles Pérez el primero en crear peligro al cabecear, a los ocho minutos, un centro de Álex Sola que Peña atajó sin problemas.



Sin embargo, esa sería el único remate entre los tres palos del Getafe, que empezó apretando a su rival arriba, pero era incapaz de neutralizar la intensidad local, que aumentaba progresivamente el ritmo en la circulación del balón superando líneas con facilidad.



El marcador se movió una única vez a los 19 minutos por un error de Soria, quien no atajó un centro de Kounde por la derecha y dejó muerto el balón dentro del área pequeña a los pies de Lewandowski, que no perdonó el 1-0.

El defensa del FC Barcelona Alejandro Balde (2d) persigue el balón entre los jugadores del Getafe, durante el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Laliga EA Sports que disputaron FC Barcelona y Getafe CF, este miércoles en el Estadi Olimpic Lluis Companys, en Barcelona.



Siguió el Barça jugando el campo rival y Raphinha tuvo el segundo en un disparo que cruzó demasiado tras recibir al espacio de Balde antes de que el árbitro anulara, a la media hora, otro tanto de Lewandowski por fuera de juego.



El '9' polaco tuvo una nueva oportunidad de marcar, pero esta vez Soria acertó a tapar su tiro en la salida. El Barcelona se aplicaba en la recuperación tras pérdida y el Getafe, asfixiado, intentaba parar el partido a la menor ocasión para recuperar el resuello.



Un disparo desde la frontal de Lamine Yamal que se marchaba rozando el poste izquierdo de la meta visitante fue la última antes del descanso del Barça, que da la sensación de que, incluso sin jugar a su mejor nivel, ha alcanzado en esta Liga una velocidad de crucero difícil de igualar.



Siguió el monólogo azulgrana tras la reanudación, pero el segundo tanto del cuadro catalán no acabó de llegar. Casi lo logra Lamine Yamal en su ya clásica jugada; esa en la que se perfila con la zurda desde el balcón del área antes de disparar buscando la escuadra. Pero Soria se redimía de nuevo de su pifia en el 1-0, despejando a a mano cambiada cuando el partido estaba a punto de cumplir la hora.



Patri Moreno, este miércoles en el banquillo madrileño por la sanción de José Bordalás, hacía un triple cambio dando entrada a Borja Mayoral, Arambarri y Keita, por Sola, Yellu y Aleñá. Y Hans Flick, que hoy dio descanso a Pedri en el once inicial, relevaba a Pablo Torre por Ferran Torres por el conjunto local.



El recién ingresado Arambarri veía la primera amarilla del Getafe en el minuto 70 por dar una patada a Casadó, muy aplaudida por todo el estadio, que había reclamado varias tarjetas en la docena de faltas previas -algunas muy duras- del equipo visitante. Y Raphinha volvía a poner a prueba a Soria en lanzamiento de la falta.



Eric García remataba alto, casi en línea de gol, un balón llovido de Raphinha y este cabeceaba desviado, solo ante Soria, en la jugada siguiente. El Barcelona, que lo había intentado todo en la segunda mitad, pese las constantes interrupciones en el juego provocadas por su rival, ya no tendría ninguna más en los últimos diez minutos.



Y el Getafe, con más ímpetu que acierto, merodeó el área del cuadro catalán e incluso pudo empatar en el tiempo añadido. Pero Mayoral remataba al aire en boca de gol un centro de Domingos desde la banda derecha frustrando un tanto que no hubiera hecho justicia a lo que esta noche ofrecieron ambos equipos.



- Ficha técnica:



1 - Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí (Héctor Fort, min.88), Íñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min.88); Marc Casadó, Eric García, Pablo Torre (Ferran, min.63); Lamine Yamal, Lewandowski (Pedri, min.77) y Raphinha.



0. - Getafe: Soria; Djené (Rico, min.87), Berrocal, Alderete, Iglesias; Carles Pérez, Yellu Santiago (Arambarri, min.63), Milla, Álex Sola (Keita, min.63); Aleñá (Mayoral, min.63); y Uche (Yildirim, min.80).



Gol: 1-0: Lewandowski, min.19.



Árbitros: González Fuertes (asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a Arambarri (min.69) y Raphinha (min.79).



Incidencias: Partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Lluís Companys ante espectadores. Los regatistas participantes en la Copa del América Barcelona 2024 Peter Burling y Silvia Mas hicieron el saque de honor.



Los jugadores del Barça saltaron al terreno de juego con una camiseta que ponía 'Molta força, capità' (Mucha fuerza, capitán) en apoyo al portero Marc-André ter Stegen, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.



Y, antes del partido, el azulgrana Raphael Dias 'Raphinha' recibió el premio que le acredita como el jugador más valioso de LaLiga del mes de agosto.