El City ya echa de menos a Rodri 1-1

Equipo de Periodistas

Septiembre 28, 2024 10:29 AM

Sin Rodri, el Manchester City es menos Manchester City. Ni un partido, si no se cuenta la Copa de la Liga contra el Watford, ha tardado el equipo de Pep Guardiola en echar de menos a su jugador referente y dejarse dos puntos contra el Newcastle United (1-1).



Con Rodri fuera lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, el City falló en su primera prueba de verdad sin él. Guardiola decidió darle el centro del campo a Rico Lewis y Mateo Kovacic, con Ilkay Gündogan de media punta y el plan funcionó, gracias a un gol de delantero centro de Josko Gvardiol, hasta que Ederson cometió un penalti sobre Anthony Gordon en la segunda parte que deparó el 1-1 final.



El City, acostumbrado a dominar los partidos, nunca tuvo el control completo del partido y el Newcastle, con tres jugadores veloces arriba como Harvey Barnes, Jacob Murphy y Gordon, siempre dio la sensación de poder hacer daño.



En este descontrol, Jack Grealish, que desde hace un tiempo está en segundo plano en este equipo, dio un golpe de la mesa al regatear en la línea de cal y avanzar la pelota para que Gvardiol definiera como un 'nueve'. El croata, defensa más goleador de la Premier desde abril, hizo su quinto tanto en este tiempo al recortar con la zurda a Dan Burn y empujar la pelota con la diestra. Una definición impropia de un defensa.



La celebración de Guardiola en la banda denotaba la importancia del tanto en un estadio nada sencillo y su reacción al error de Gündogan minutos después, que se encontró con un error de Pope fuera de la portería y fue incapaz de elevar la pelota por encima de él, confirmó que el propio técnico sabía que no se podían perdonar esas ocasiones.



Y es que el City escapó hasta el minuto 57, cuando Gordon se infiltró entre los centrales, encaró a Ederson y el brasileño le cazó abajo. Penalti.



El propio Gordon engañó a Ederson desde los once metros y al City le quedaba media hora por delante para no dejarse puntos por segunda jornada consecutiva.



Suerte tuvieron los 'Sky Blues' de que, instantes después del gol de Gordon, Jarred Gillett o el VAR no vieran el posible penalti de Kovacic sobre Joelinton, pero lo cierto es que a partir de ahora fueron los de Mánchester los que tuvieron las mejores ocasiones para llevarse la victoria.



Foden, con una volea que le quedó muy centrada, y Bernardo, con un cañonazo al que respondió a mano cambiada Pope, pudieron dar el triunfo al City, que, con este empate, deja el liderato al descubierto.



Los catorce puntos de los de Guardiola pueden ser superados esta jornada por el Liverpool y el Aston Villa, que suman doce cada uno y aún tiene que jugar.



- Ficha técnica:



1 - Newcastle United: Pope; Trippier (Livramento, m.78), Schär, Burn, Hall; Tonali (Longstaff, m.77), Guimaraes, Joelinton; Murphy, Barnes (Willock, m.77) y Gordon.



1 - Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Lewis (Savinho, m.81), Kovacic, Gündogan; Bernardo, Grealish (Doku, m.81) y Haaland.



Goles: 0-1. Gvardiol, m.35 y 1-1. Gordon, m.58.



Árbitro: Jarred Gillett amonestó a Schär (m.26), Guimaraes (m.33), Tonali (m.63) y Joelinton (m.64) por parte del Newcastle United y a Ederson (m.56), Kovacic (m.60), Grealish (m.62) y Dias (m.90) por parte del Manchester City.



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en el estadio de St.James' Park (Newcastle).