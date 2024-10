Columbus Crew, el último desafío de Messi y el Inter Miami para el MLS Supporters' Shield

Equipo de Periodistas

Octubre 01, 2024 01:33 PM

Lionel Messi y el Inter Miami aspiran este miércoles a conquistar el MLS Supporters' Shield pero para eso tendrán que superar un duro desafío frente al Columbus Crew en el partido más destacado de la jornada 36 de la MLS.



El conjunto de Messi tiene ocho puntos de ventaja sobre el Crew, pero ha jugado un encuentro más que el equipo de Columbus.



Las cuentas son fáciles para los de Florida: si ganan mañana, se asegurarán matemáticamente el MLS Supporters' Shield que cada año se lleva el mejor equipo de la temporada regular.



Este trofeo es diferente a la MLS Cup, que cada año reconoce al equipo que gana el 'playoff' de la MLS.



Si empata o pierde en Columbus, el Inter Miami seguirá siendo el favorito al título pero tendrá todavía que echar el resto en lo que le queda de temporada regular: el sábado 5 de octubre a domicilio contra el Toronto y el sábado 19 en casa frente al New England Revolution (la semana entre ambos partidos es de ventana FIFA).



Ganar este miércoles cerraría el segundo trofeo en la historia del Inter Miami tras la Leagues Cup que conquistó el año pasado. Además, le daría a los de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba el factor campo durante todo el 'playoff'.



Pero para ello tendrán que derrotar a un Columbus Crew que está considerado como uno de los mejores equipos de Estados Unidos, que es el vigente campeón de la MLS Cup y de la Leagues Cup y que tiene a jugadores muy destacados como el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández o el uruguayo Diego Rossi.



Este año se han enfrentado en dos ocasiones con reparto de triunfos: un 2-1 para el Inter Miami en junio en la liga y un 3-2 para el Columbus Crew en agosto en los octavos de final de la Leagues Cup.



El Inter Miami no llega en un buen momento a este encuentro ya que, en sus últimos cuatro partidos, todos ellos desde que Messi regresó de su lesión en la final de la Copa América, acumula una sola victoria y tres empates consecutivos.



Al margen del enfrentamiento entre el Columbus Crew y el Inter Miami, la MLS presentará en esta jornada entre semana otros partidos muy destacados como el New York City-Cincinnati, el Orlando City-Philadelphia Union, el Colorado Rapids-LA Galaxy o el Los Angeles FC-St- Louis City.