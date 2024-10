El Espanyol corta la marcha triunfal del Mallorca 2-1

Equipo de Periodistas

Octubre 05, 2024 01:57 PM

El Espanyol venció al Mallorca en el RCDE Stadium gracias a los tantos de Kumbulla (min.18) y Jofre (min.47), que bastaron para anular la reacción de Raíllo (min.68) y desmontaron la racha de tres victorias consecutivas del cuadro balear.



Los blanquiazules se reencontraron la victoria tras tres derrotas seguidas con un duelo serio y sólido frente a un rival que no espabiló hasta los cuatro cambios simultáneos de Arrasate en el minuto 60. El Mallorca apretó en los once minutos de añadido, pero se quedó sin puntuar en Cornellà-El Prat.



El Espanyol mandó en los primeros lances del juego. El anfitrión se adueñó del balón y firmó acercamientos con cierto peligro al área de Greif. El dominio no se incrementó y el duelo se volvió gris. El único acercamiento del Mallorca fue un saque de esquina de Darder, abucheado en su regreso al RCDE Stadium.



En el minuto 18, pese a todo, el equipo local concretó sus méritos y desequilibró el choque. Kumbulla, de cabeza en el segundo palo, remató un centro desde la derecha de Jofre Carreras y adelantó a los suyos (1-0). El cuadro balear estaba lejos de la versión mostrada en las últimas jornadas.



Los de Jagoba Arrasate tenían problemas para meterse en el partido. No disfrutaban de ocasiones claras, más allá de una falta directa a la media hora que Mojica mandó a la barrera. El Espanyol, por su parte, no especulaba y buscaba ampliar su ventaja.



En la reanudación, el Espanyol siguió enseñando los dientes. Jofre, que ya había dado la asistencia en el primer tanto de la tarde, tardó dos minutos en poner el 2-0 en el marcador tras culminar una contra con habilidad, velocidad y precisión. Al Mallorca le faltaba acierto y tensión defensiva.



Arrasate movió ficha buscando una reacción necesaria para los suyos con cuatro cambios a la vez. Entraron Abdón, Chiquinho, Valery y Lato por Darder, que no tuvo su mejor día, Dani Rodríguez, Mojiva y Robert Navarro. Más presión y verticalidad era la única, y previsible, consigna en el equipo visitante.



La apuesta balear funcionó al momento, ya que Larin conectó un saque de esquina que tocó en Raíllo en el minuto 68. Era el 2-1. El empuje del Mallorca marcaba ya el partido y el anfitrión acusaba el cansancio. El Espanyol no se encerró en su campo, pese a calibrar más sus riesgos en territorio rival.



El reloj apretaba y la emoción se alargó en los once minutos de tiempo añadido. Joan García estuvo bajo los focos, especialmente por las incursiones de Chiquinho, que cayó en el área y por lo que los baleares pidieron penalti, como también reclamó el anfitrión por una acción similar de Cheddira. El colegiado no señaló nada.



- Ficha técnica:



2 - Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Sergi Gómez, Carlos Romero; Gragera, Pol Lozano (Cheddira, min.75), Král, Jofre (Roca, min.84); Veliz (Calero, min.83) y Cardona (Pere Milla, min.55).



1 - Mallorca: Greif; Maffeo, Raíllo, Copete, Mojica (Lato, min.61); Robert Navarro (Valery, min.61), Samu, Mascarell (Morlanes, min.80), Darder (Abdón, min.60); Dani Rodríguez (Chiquinho, min.61); Larin.



Goles: 1-0, min.18: Kumbulla; 2-0, min.47: Jofre Carreras; 2-1, min.68: Raíllo.



Árbitro: Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó al entrenador del Mallorca, Joseba Arrasate, (min.23) y a los futbolistas Mojica (min.58), Samu (min.62), Chiquinho (min.65), Mascarell (min.78) y Abdón (min.90).



Incidencias: Partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 24.434 espectadores. Los futbolistas del Espanyol saltaron al terreno de juego con perros abandonados que buscan un hogar en el marco de la campaña 'Los pericos no abandonan'.