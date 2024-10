Equipo de Periodistas

Octubre 19, 2024 11:23 AM

El argentino Alejandro Garnacho volvió a ser el mejor de su equipo en la angustiosa victoria del Manchester United contra el Brentford (2-1).



Angustiosa no porque llegara a última hora, sino porque los 'Diablos Rojos' llegaron a ir perdiendo, tras un espléndido cabezazo de Ethan Pinnock, y solo Garnacho y un gran gol de Rasmus Hojlund rescataron a Erik Ten Hag de un abismo al que ya se ha acostumbrado a asomarse cada fin de semana.



El técnico holandés, que parece condenado a un despido que tarde o temprano llegará, salvó los muebles tras una primera parte apática y en la que lo más destacable pasó en la cabeza de Matthijs de Ligt, que se llevó un rodillazo al bajar demasiado la testa y tuvo que ser atendido por la herida abierta hasta tres veces.



En la tercera de ellas, con la cabeza sangrando ostensiblemente, tuvo que salir del terreno de juego en el tiempo de descuento de la primera mitad. Sin uno de sus más defensores más importantes, el United tuvo que defender un córner y Pinnock aprovechó la pérdida de marca de Dalot y Hojlund para rematar solo y directo a la escuadra.



El United se iba al vestuario con 0-1 y con el recuerdo de que llevaban 34 días sin marcar en Premier League y 64 en Old Trafford.



Algo les diría Ten Hag en el vestuario, porque salieron con una actitud muy distinta, a atacar al Brentford con constancia y sobre todo a través de Garnacho, el único que parece tener ese espíritu de irse contra todos si las cosas no funcionan.



El argentino, ya establecido como titular, hizo un golazo para el 1-1, tras aprovechar un gran pase de Marcus Rashford al segundo palo. En carrera, Garnacho acomodó su pierna derecha para batir a Flekken y poner al United camino de la victoria que sentenciaría Hojlund minutos después.



El noruego aún no había visto puerta esta temporada en Premier (sí en Europa League) culminó una bonita combinación del United. La presión alta funcionó, robaron la pelota en el centro del campo y Eriksen puso un pase con intención para Bruno Fernandes en la frontal. El portugués, con un toque sútil de balón habilitó a Hojlund y este picó la bola por encima de Flekken. Un gran gol para la primera victoria del United en Old Trafford desde que vencieran al Fulham en la jornada inicial.



Los 'Diablos Rojos', que respiran un poco más aliviados, se van hasta los once puntos, en décima posición, a siete de la Champions League, mientras que el Brentford es decimosegundo, con diez unidades.



- Ficha técnica:



2 - Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Evans (Lindelof, m.89), Martínez; Casemiro (Ugarte, m.88), Eriksen, Fernandes; Garnacho (Mazraoui, m.91), Rashford y Hojlund (Zirkzee, m.74).



1 - Brentford: Flekken; Van den Berg (Roerslev, m.87), Collins, Pinnock, Ajer; Janelt (Yarmolyuk, m.75), Norgaard, Damsgaard; Mbeumo, Lewis-Potter (Wissa, m.66) y Schade (Carvalho, m.74).



Goles: 0-1. Pinnock, m.47, 1-1. Garnacho, m.47 y 2-1. Hojlund, m.62.



Árbitro: Samuel Barrott amonestó a Evans (m.45+6) y Dalot (m.54) por parte del Manchester United y a Norgaard (m.55) y Ajer (m.73) por parte del Brentford.



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Premier League disputado en el estadio de Old Trafford (Mánchester).