Kane lidera la goleada del Bayern 4-0

Equipo de Periodistas

Octubre 19, 2024 01:18 PM

El Bayern, después de tres partidos sin ganar, reencontró este sábado el camino de la victoria con una goleada por 4-0 al Stuttgart con tres tantos de Harry Kane y uno de Kingsley Coman, cuatro días antes del duelo de Liga de Campeones contra el Barcelona.



La mala noticia para el Bayern fue una lesión de hombro que sufrió Oleksander Pavlovic de la que todavía no hay diagnóstico preciso.



El partido se resolvió en la segunda parte después de un primer tiempo complicado para el Bayern, que no logró marcar.



El equipo bávaro comenzó el duelo con una actitud más prudente de lo habitual y se mostró menos insistente en la presión alta y algo más preocupado por cubrir las espaldas de sus defensores.



El Stuttgart tuvo unos primeros veinte minutos en los que se mostró muy agresivo, procurando cerrar la salida del Bayern y con muchos jugadores en la mitad contraria.



En el minuto 4 la presión alta del Stuttgart estuvo cerca de dar frutos con un balón que ganó Angelo Stiller cerca del área para dar un pase a Deniz Undav, que remató ligeramente desviado.



Sin embargo, la mayoría de las llegadas fueron del Bayern desde el comienzo. La primera se produjo en el minuto 3 y empezó con un desborde de Alphonso Davies por la izquierda y terminó con un remate desviado de Serge Gnabry.



En e primer tiempo destacaron también un remate demasiado débil de Raphael Guerreiro desde buena posición en el minuto 8 -tras buena combinación de Thomas Müller y Michael Olise- y dos cabezazos desviados de Harry Kane.



Kane no parecía tener un buen día y en la segunda mitad falló una ocasión increíble al no llegar al remate en el área pequeña a un centro perfecto de Gnabry.



Sin embargo, siete minutos después empezó a hacer olvidar las ocasiones falladas al marcar con un disparo desde 30 metros



El gol desatascó el partido y en el minuto 60 llegó el segundo, otra vez marcado por Kane, desde corta distancia.



En el segundo tiempo el Bayern fue mucho más agresivo y los goles fueron fruto de ese cambio de actitud. El tercero llegó en el minuto 80, cuando Kane marcó tras recoger un rebote.



Kingsley Coman, en el minuto 90, completóla goleada con un remate dentro del área a pase de Müller.

- Ficha técnica:

4 - Bayern: Neuer; Guerreiro (Laimer, 68), Upamecano (Goretyka, 82), Minjae Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic (Palinha, 8); Olise (Sané, 68), Müller, Gnabry (Coman, 68); Kane.



0 - Stuttgart: Nubel; Vagnoman (Chase, 86), Roualt, Chabot, Hendriks (Mittlestädt, 66); Karazor, Stiller; Rieder, Undav (El Boyal, 74), Leweling (Woltemade, 74); Demirovic (Millot, 66).



Goles: 1-0, min.57: Kane. 2-0, min.61: Kane. 3-0, min.80: Kane. 4-0, min.90: Coman.



Árbitro: Tobias Stiller. Amonestó a Undav y Leweling.



Incidencias: partido disputado en la Allianz Arena de Múnich.